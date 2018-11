Dna modificato | altra gravidanza in corso

Sospesi in Cina gli esperimenti su bambini con Dna modificato. Ma c'è un'altra gravidanza : Sulle affermazioni del ricercatore di Shenzhen hanno aperto inchieste anche la Commissione Nazionale per la Sanitá cinese e il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese: il vice ministro, Xu ...

Nati con Dna modificato - seconda gravidanza in corso : Ci sarebbe una seconda gravidanza in corso 'ai primissimi stadi' con embrioni con il Dna modificato. Lo ha affermato He Jiankui, il ricercatore cinese che pochi giorni fa ha annunciato di aver già ...

Cina - Dna modificato su bimbi : stop test : 9.45 Lo scienziato cinese che dice di aver fatto nascere i primi bambini geneticamente modificati al mondo ha annunciato "una pausa" nei suoi test clinici dopo il clamore scatenato livello mondiale. "Devo scusarmi per il fatto che questo risultato sia trapelato inaspettatamente", ha detto He Jiankui partecipando a un Summit internazionale sul genoma a Hong Kong, facendo riferimento ai video pubblicati domenica su YouTube."Il test clinico è ...

Lo scienziato che aveva annunciato la nascita di due bimbe col Dna modificato sospende le sperimentazione : "Mi scuso" : Il suo esperimento che aveva portato alla nascita di due gemelle con il Dna alterato aveva suscitato molte critiche. Lo scienziato che aveva condotto le ricerche ha annunciato la sospensione le sperimentazioni. "Devo presentare le mie scuse per la diffusione inaspettata dei risultati", ha affermato He Jiankui, alla platea di una conferenza a Hong Kong, sottolineando che "la sperimentazione clinica è stata messa in pausa a causa della ...

Cina : in fase iniziale seconda gravidanza con Dna modificato : Durante una conferenza di genetica a Hong Kong, lo scienziato He Jiankui ha annunciato “un’altra potenziale gravidanza“, in fase iniziale, realizzata con embrioni dai geni modificati. Lunedì scorso il ricercatore aveva affermato di avere contribuito alla nascita di due gemelle con Dna alterato, un primo caso assoluto che, se venisse confermato, avrebbe profonde implicazioni etiche. Le sue affermazioni hanno provocato dure ...

Cina - caso bimbe con Dna modificato : sperimentazione sospesa : Lo scienziato cinese che ha suscitato forti polemiche e critiche per avere “creato” due gemelle con DNA modificato, ha annunciato una sospensione degli esperimenti: “Devo presentare le mie scuse per la diffusione inaspettata dei risultati“, ha dichiarato He Jiankui, alla platea di una conferenza a Hong Kong, sottolineando che “la sperimentazione clinica è stata messa in pausa a causa della situazione ...

Dna modificato : nascono gemelle in Cina - Magazine Pragma : Se la notizia fosse confermata rappresenterebbe un'autentica rivoluzione nel mondo della scienza. In Cina , lo scorso mese, sarebbero nate due gemelle con il DNA modificato , tramite una tecnica chiamata Crispr, in modo da renderlo resistente al virus dell'HIV . L'esperimento A sostenere ...

Dna modificato per prevenire l'Aids : ... tra scetticismo e speranze, ecco come risponde la scienza Genetica preventiva e modifica del dna Per il momento si tratta di una notizia che non è stata ancora ufficializzata dal mondo scientifico , ...

Cina - annunciata la creazione dei primi esseri umani con Dna modificato | “Due gemelline immuni all’Aids” : Uno scienziato cinese avrebbe creato individui invulnerabili al virus dell’Hiv. La sua sperimentazione è descritta in un documento della Southern University of Science and Technology di Shenzhen Uno scienziato cinese sostiene di aver creato i primi esseri umani geneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due gemelle nate lo scorso mese, il cui Dna sarebbe stato modificato con un “nuovo potente strumento” in grado di ...

In Cina una coppia di gemelle nate con il Dna modificato - scoppia la polemica : Sono nati in Cina i primi esseri umani con il Dna modificato: due gemelle che potenzialmente saranno in grado di trasmettere la stessa modifica ai loro figli, di generazione in generazione. Un ...

Primi nati con il Dna modificato. Annuncio dalla Cina - ma gli scienziati si dividono : Sono nati in Cina i Primi esseri umani con il Dna modificato : due gemelle che potenzialmente saranno in grado di trasmettere la stessa modifica ai loro figli, di generazione in generazione. Un ...