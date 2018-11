Dl Sicurezza,via libera Camera: è legge

: Favorevoli 396, contrari 99. La Camera approva in via definitiva il decreto in materia di protezione internazionale… - Montecitorio : Favorevoli 396, contrari 99. La Camera approva in via definitiva il decreto in materia di protezione internazionale… - Decollanz : #Natale, tempo di acquisti online: come difendersi dagli #scammer. I suggerimenti di #IBM Security per comprare con… - matteosalvinimi : Non è finita qui: alle 11 mi occuperò dei Casamonica, abbattendo una loro villa abusiva alla Romanina e, in questa… -

Il decretoè stato approvato in via definitiva dall'Aula dellacon 396sì e 99 no. Il testo diventa così. Hanno votato a favore, oltre a M5S e Lega, anche Forza Italia e FdI. Al momento della proclamazione del voto, dai banchi della maggioranza, in particolare da quelli della Lega, è arrivato un 'boato' di soddisfazione. E Salvini: "Giornata memorabile, sono felice". Il Pd aveva protestato in Aula prima del voto indossando maschere bianche: provvedimento creerà migranti "invisibili".(Di mercoledì 28 novembre 2018)