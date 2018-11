Dl sicurezza | la guida | stretta su migranti e taser ai vigili|Cosa cambia in 1 minuto

Dl sicurezza - la guida : stretta su migranti e taser ai vigili. L’accattonaggio è reato : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Gli italiani scelgono ancora l’auto. Si alla sicurezza - ma niente guida autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...