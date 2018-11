Dl sicurezza diventa legge | stretta su permessi e sgomberi

Così il decreto sicurezza è diventato soprattutto un decreto immigrazione : Esulta Salvini, meno i Cinque Stelle. Con 336 voti favorevoli, 249 contrari, la Camera ha detto sì martedì sera alla fiducia...

Decreto sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

Dl sicurezza - è stretta sulla cittadinanza Più difficile diventare italiani : Con il dl Sicurezza sta per arrivare una stretta consistente per ottenere la cittadinanza italiana . Di fatto in questo momento bastano circa 24 mesi per ottenere la cittadinanza con un matrimonio o ...

Dl sicurezza - è stretta sulla cittadinanza ?Più difficile diventare italiani : Con il dl Sicurezza sta per arrivare una stretta consistente per ottenere la cittadinanza italiana. Di fatto in questo momento bastano circa 24 mesi per ottenere la cittadinanza con un matrimonio o con naturalizzazione. Con il nuovo corso intrapreso da Salvini, per diventare italiani serviranno ben 48 mesi. Ma non basta sposarsi: servirà anche una conoscenza dell'italiano almeno al livello b1. Insomma dal Viminala arriva un segnale chiaro che ...

Dl sicurezza - Bonino : “Clima di intolleranza - ormai è diventato normale dire ‘sporgo negro’ nei luoghi pubblici” : “ormai dire ‘tornatene a casa, sporco negro‘ nei luoghi pubblici è diventato normale, come è possibile?”. Lo ha detto Emma Bonino, durante la discussione in Senato sul Dl Sicurezza. La senatrice di + Europa ha ribadito il suo no al provvedimento, e ha denunciato la presenza di un “clima di intolleranza sui treni, nei luoghi pubblici e nei bar” L'articolo Dl Sicurezza, Bonino: “Clima di ...

Milano - quando la periferia diventa una scelta : “Qui c’è vita”. E sui negozi etnici : “Luci - presidio di sicurezza” : Scegliere di lavorare in periferia per necessità e poi accorgersi di non volersene più andare. E’ il destino comune di diverse realtà creative e artigianali milanesi: orafi, ristoratori, designer multimediali ma anche artigiani del metallo. “Noi stiamo cominciando a vivere sempre di più il nostro quartiere – spiega Giorgia Pisciutti, orafa della Stadera, periferia sud di Milano – Vorremmo essere quella scintilla che fa ...

Livrieri : 'La sicurezza diventa 'human centric' con Machine learning e AI' : A guidare la politica di sicurezza non è più l'azione binaria, quindi se sia possibile o no far viaggiare dei dati tramite una chiavetta Usb, ma il rischio, che può essere calcolato a 360 gradi su ...

'Con il decreto sicurezza di Salvini la deriva razzista diventa legge' : Il primo provvedimento formalmente proposto da questo governo individua un nemico pubblico: lo straniero. E sancisce, 80 anni dopo le leggi razziali, che non siamo tutti uguali 1938-2018: la difesa della razza. L'Espresso in edicola domenica 30 settembre"