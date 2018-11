Dl Sicurezza | dalla Camera il via libera definitivo | Protesta Pd con maschere bianche

Il decreto Sicurezza diventa legge - dalla stretta su permessi all’accattonaggio : ecco cosa cambia : Il decreto sicurezza viene approvato in via definitiva alla Camera con 396 sì e 99 no. Oltre alla maggioranza si esprimono a favore del provvedimento anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Pd, insieme a LeU, fa interventi fiume anche sui vari ordini del giorno e protesta con maschere bianche sul volto. Dopo il via libera finale al decreto Sic...

Dl Sicurezza - dalla Camera il via libera con 396 sì e 99 no | Protesta Pd con maschere bianche per gli 'invisibili' : Salvini: "Giornata memorabile" - "Bene, sono molto contento, giornata memorabile, sono felice": è questo il commento del leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dopo il voto ...

Dl Sicurezza - sì dalla Camera : la guida stretta su migranti e taser ai vigili Ecco cosa cambia (in 1 minuto) : scheda : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Dl Sicurezza - dalla Camera il via libera con 396 sì e 99 no : L'Aula della Camera approva il decreto Sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia martedì, il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo è ora legge.

Decreto Sicurezza - cosa prevede : dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle limitazioni ai “negozietti etnici” : Il “Decreto Salvini“, approvato col voto di fiducia alla Camera con 336 sì e 249 no, diventa legge. Introduce una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. Diversi i temi affrontati, dalla stretta sui permessi di soggiorno alla sperimentazione del taser per i vigili urbani. Ecco i punti principali del provvedimento. stretta sui permessi – È abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questo viene ...

Dl Sicurezza : via libera dalla Camera alla fiducia con 336 sì : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Sicurezza. I voti a favore sono stati 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l'Aula della Camera passa all'esame degli ...

Decreto Sicurezza - dalla Camera arriva il via libera alla fiducia : La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Ora dovranno essere discussi i 146 ordini del giorno presentati dall'opposizione, con l'alta probabilità che l'approvazione del testo slitti a domani o a giovedì.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia : Al via nell’Aula della Camera il dibattito sulla fiducia che il governo ha posto sul Decreto legge Sicurezza. La votazione avrà inizio alle 17.10, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo. A quanto si apprende in Transatlantico, dopo la fiducia la seduta di oggi potrebbe proseguire fino alla fine dell’esame degli ordini del giorno (un centinaio) al testo, in maniera da giungere al voto finale nella giornata di domani. In Aula, a seguire il ...

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza venga bocciato dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

