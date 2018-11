Dl Sicurezza | Conte | Realizzato altro pezzo contratto di governo

Il voto sul decreto Sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Napoli - le Iene beccano Conte. Il premier tenta l’intervista a Giulio Golia e lui gli sottopone emendamento al dl Sicurezza : Il premier Giuseppe Conte vIene fermato dalla iena Giulio Golia al termine dell’incontro con alcuni giornalisti minacciati e sotto scorta della Campania. Il premier scherza con Giulio Golia insistendo per porre lui la prima domanda. In seguito Golia sottopone al primo ministro una petizione lanciata dalle Iene in merito ad un emendamento al decreto sicurezza proposto dall’Anci. Conte promette di leggere il testo sottolineando di ...

Maltempo e rischi idrogeologici - Conte : “Al lavoro su piano nazionale di Sicurezza del territorio” : “Il Governo del cambiamento è al lavoro a un piano nazionale di sicurezza del nostro territorio contro i rischi idrogeologici. L’ho annunciato questa mattina aprendo i lavori del ‘Forum europeo sulla riduzione del rischio da disastri’, evento che è stato organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite dalla nostra Protezione Civile, da sempre al fianco dei cittadini e in prima linea nel gestire le emergenze. Un evento che abbiamo ...

Conte : serve prevenzione con piano Sicurezza rischi idrogeologici : Roma, 22 nov., askanews, - Il primo passo per un cambio di atteggiamento di fronte al grande rischio idrogeologico che caratterizza il nostro Paese deve essere 'un approccio all'insegna della ...

Dl Sicurezza - Conte : “Se necessario - metteremo la fiducia” : Esattamente come avvenuto durante il passaggio al Senato, l'esecutivo potrebbe arrivare a porre la questione di fiducia sul dl sicurezza anche a Montecitorio. Questo pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti, ha dichiarato: "La fiducia sul decreto sicurezza sarà messa solo se necessario, ma al momento non é all'ordine del giorno", ammettendo dunqu.Continua a leggere

Dl Sicurezza - Conte : "Se necessario porremo la fiducia" : "Se necessario porremo la fiducia" sul dl sicurezza , ma "al momento non è all'ordine del giorno. Il decreto è in fase avanzata per quanto riguarda l'iter legislativo. E' il momento di operare una ...

Dl Sicurezza - Conte : ben studiato ma se necessario porremo fiducia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma che il governo valuterà se porre la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. "Vedremo. Se necessario, porremo la fiducia", ha detto Conte. Il decreto, ha aggiunto, è "studiato e ristudiato, ben lavorato". Nel pomeriggio Conte è arrivato al Quadraro, periferia di Roma, dove stamane sono state sgomberate e confiscate alcune ville ...

Salvini : 'Prima si vota dl Sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

Scontro su prescrizione e Sicurezza - Conte convoca i due leader : voto congelato fino al vertice : «Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro...

Gregorio De Falco contesta il decreto Sicurezza ma assicura : 'Non sono un dissidente' : "sono nato in un Paese libero e, se possibile, vorrei rimanerci". Con queste parole si apre a W l'Italia , in onda su Rete 4 , l'intervista a Gregorio De Falco , il comandante che ordinò a Schettino ...

Dl Sicurezza - Conte mette in riga i grillini : "Rispettare il contratto di governo" : Parola d"ordine: "Attenersi al contratto di governo". Così il premier Giuseppe Conte, di fronte allo spettro di una fronda pentastellata pronta a pugnalare alle spalle Salvini sul Dl sicurezza, mette in riga il M5S."Le osservazioni critiche sono benvenute ma c'è un momento in cui bisogna fare una sintesi. I parlamentari che si riconoscono nella maggioranza devono assumere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità" attenendosi "al ...