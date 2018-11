Dl sicurezza | c’è il sì definitivo | è legge  Guida | stretta su migranti e taser ai

Migranti - con il taglio dei 35 euro addio all’integrazione : “Centri saranno svuotati del personale - c’è un rischio sicurezza” : Ogni ospite vedrà il medico per massimo 4 ore l’anno. L’infermiere, invece, non lo vedrà proprio più perché i centri medi e piccoli non saranno più tenuti ad averne uno. Con tutti i rischi sanitari del caso. addio anche agli psicologi, mentre la presenza di assistenti sociali e mediatori culturali verrà ridotta almeno di due terzi. Risultato: stop all’integrazione e timori per la sicurezza. Sono alcune delle conseguenze del ...