Dl sicurezza | Anci | “Avremo più immigrati irregolari e le città saranno meno sicure”

Buono il bilancio fra efficacia e sicurezza di una nuova molecola che controlla l’attivazione patologica dei linfociti B : Il Congresso dell’ECTRIMS è da sempre l’occasione per presentare le prime evidenze dell’efficacia di nuovi farmaci indicati nella sclerosi multipla. I risultati raccolti con la molecola evobrutinib suggeriscono una sua efficacia nella riduzione delle lesioni rilevabili con la risonanza magnetica. Il Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e ...

Dl sicurezza - l’ufficio di bilancio smorza l’entusiasmo di Salvini : “Mancano le coperture” : L'Ufficio Parlamentare di bilancio di Palazzo Madama ha rilevato che il decreto sicurezza approvato questa mattina non rispetta tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e di legislazione corrente di bilancio in quanto mancherebbero gli allegati delle coperture e chiede al governo di integrare la documentazione. .Continua a leggere

Adesso l'Ufficio al Bilancio mette nel mirino il dl sicurezza : l'Ufficio per il Bilancio del Senato è ancora protagonista di uno scontro con il governo. Dopo le tensioni sulla manovra e sul Def, l'Upb torna a picconare il governo. E questa volta lo fa su uno dei provvedimenti chiave per l'esecutivo: il dl Sicurezza che ha appena ricevuto il semaforo verde a palazzo Madama. A quanto pare, secondo l'Ufficio Bilancio, il provvedimento non rispetterebbe "tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e ...

Dl sicurezza - mal di pancia M5s : sarà voto di fiducia? : Basterà l'appello all'unità di Di Maio a placare alcuni malumori dei parlamentari pentastellati sul provvedimento firmato Lega? Il leader FI: "Non so come potremo andare ancora a elezioni con un alleato che continua a ignorare il programma".

Il Servizio bilancio del Senato boccia il decreto sicurezza di Salvini : Settimane a dare contro alla Ragioneria generale dello stato perché i “tecnici” facevano - come sempre - le pulci ai decreti prima di “bollinarli”. Ma alla fine, a tradire Matteo Salvini e il suo provvedimento-simbolo sulla Sicurezza è stato il Servizio bilancio del Senato. Il “fattaccio” è avvenu

"sicurezza e incentivi per rilanciare Aurora" Mercoledì 17 l'incontro con Molinari : La stessa cosa succede in altre piazze, come i giardini Alimonda: si fa di tutto per restituire alla popolazione aree altrimenti degradate, ma basta un fatto di cronaca per far ripiombare tutti nella ...

Infrastrutture a rischio - allarme Anci : "Servono ameno 5 miliardi per la messa in sicurezza" : MILANO - Per impedire nuove tragedie come quella che ha colpito Genova con il crollo di Ponte Morandi servono, almeno, 5 miliardi di euro. È la stima molto prudenziale fornita dall'Anci oggi in ...

Protezione24 Persona : Samsung e SicurItalia lanciano l’app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24. L'articolo Protezione24 Persona: Samsung e SicurItalia lanciano l’app per la sicurezza Personale proviene da TuttoAndroid.

Protezione24 Persona : Samsung e SecurItalia lanciano l’app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24. L'articolo Protezione24 Persona: Samsung e SecurItalia lanciano l’app per la sicurezza Personale proviene da TuttoAndroid.