Dl fisco, salta scudo anti-Spread a Bcc

Nel decreto fiscale non ci sarà loper le banche non quotate, come le Bcc (Banche di credito cooperativo). La proposta era stata introdotta in un emendamento all'articolo 20 del decreto fiscale. Il relatore Fenu del M5S, intervenendo al Senato, ha annunciato che questa parte "è stata espunta". L'emendamento era stato già approvato dalla commissione Finanze, nonostante il parere contrario della commissione Bilancio.(Di mercoledì 28 novembre 2018)