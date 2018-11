Diritti delle donne con disabilità | Cagliari dice no alla discriminazione multipla

I rischi della politica delle identità e la differenza con il movimento per i Diritti civili : Il concetto di identità è fondamentale in psicologia, ciascuno di noi deve sviluppare proprie identità e appartenenze per formare la propria personalità. Identità e appartenenze che assumono rilevanze diverse nel corso della vita.Seguendo la lezione dello storico Federico Chabod, in politica si dovrebbe parlare d'individualità storiche, più che d'identità. È normale e addirittura ...

Mississippi - giudice boccia legge che impedisce l’aborto dopo 15 settimane : “Viola i Diritti costituzionali delle donne” : “Viola i diritti costituzionali delle donne”. Con questa motivazione martedì 20 novembre un giudice del Mississippi, negli Stati Uniti, ha annullato la legge che impediva alle donne di abortire dopo le prime 15 settimane di gravidanza, secondo quanto riporta la Bbc. Il divieto era stato promulgato a marzo dal governatore repubblicano Phil Bryant ma era stato bloccato da una causa intentata dal Centro per i diritti riproduttivi a nome ...

Sky - 595 milioni per i Diritti tv delle serie inferiori inglesi : La notizia del Financial Times Ricco contratto televisivo firmato dalla English Football League, l’organo che gestisce i campionati inglesi al di sotto della Premier League. In tutto, l’ente che regola la Championship (la serie cadetta) e i due tornei di Football League 1 e 2 ha incassato 595 milioni di sterline da Sky.La piattaforma satellitare trasmetterà 138 partite di campionato a stagione, più i playoff e 15 partite di Coppa di ...

Stefania Pucciarelli - la leghista dei forni e delle ruspe - eletta presidente della Commissione Diritti umani : Pochi giorni fa aveva elogiato l'intervento delle ruspe per sgomberare un campo rom. Nel 2017, invece, aveva messo un mi piace a un commento - postato sulla sua pagina Facebook - in cui si leggeva "vogliono la casa popolare, un forno gli darei". Quel like dopo fu tolto ma le valse una querela. Oggi, 14 novembre, la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.La Lega ...

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DE LA SETTIMANA DEI Diritti DEI RAGAZZI Coinvolti i docenti e gli alunni delle scuole della città di Brindisi : "Eventi, spettacoli, convegni di studio, assemblee e cineforum che vogliono approfondire argomenti e tematiche di generatività sociale e cittadinanza attiva " dichiara il presidente della Cooperativa ...

Assegnazione gratuita Diritti : Spaxs rettifica il prezzo delle azioni : Spaxs rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Assegnazione gratuita di diritti, che verranno accreditati lunedì 12 novembre. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore ...

Carta dei Diritti e doveri dei ragazzi e delle ragazze di Comiso : Avviato il progetto Carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi e delle ragazze di Comiso con la collaborazione delle Dirigenti scolastiche

La nuova legge dell'amministrazione Trump per eliminare i Diritti delle persone transgender : ... fondata sulla scienza e oggettiva'. La proposta dell'agenzia prevede che il sesso sia definito unicamente come maschile o femminile, che sia immutabile e determinato dai genitali con cui una persona ...

"Donne e lavori" - la storia e i Diritti delle lavoratrici in mostra alla Casa del popolo di Grassina : L'indomani, giovedì 25 ottobre, alle 21.15 è in programma la proiezione di 'La donna che lavora, operaie in fabbriche', documentario sul mondo del lavoro al femminile nelle fabbriche di fine anni '50.

Più Diritti e trasparenza : un mese delle nuove regole sulla privacy. Il Gdpr in 8 punti : Ce ne siamo accorti dalle decine di email che abbiamo ricevuto nella posta elettronica dai siti e fornitori di servizi ai quali ci eravamo registrati nel corso degli ultimi anni. Dal 19 settembre è in ...

Mensa negata ai bimbi stranieri a Lodi - interviene il ministro Bussetti : coniugare Diritti con doveri delle famiglie : "Sono certo che si troveranno le giuste soluzioni che tengano insieme i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie di rispettare le modalità di accesso ai servizi". Lo ha detto il ministro dell'...

Niente mensa per i bambini stranieri. Bussetti : "Coniugare Diritti e doveri delle famiglie" : La politica basata sull'odio e sulla paura genera mostri. Quello che sta accadendo a Lodi per me è disumano. Dicono: zitti voi, siete minoranza. Sì, siamo minoranza. Ma non staremo zitti, non ...

Storie a confronto - Elena Marinucci : 'Bisogna saper difendere i Diritti delle donne' : Dal mondo del lavoro a quello della politica, senza tralasciare le esperienze tra le mura domestiche e quelle con il sociale, le sette donne scelte dalla Pilkington hanno catturato l'attenzione dei ...

EMMA MARRONE AL CONCERTO DEGLI U2/ Video - Bono Vox ringrazia per il supporto a favore dei Diritti delle donne : EMMA MARRONE è in stazione e tramite social annuncia che questa sera racconterà qualcosa di importante ai suoi fan, cosa succederà alla salentina? Una foto su Instagram...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:52:00 GMT)