DIRETTORI DI RETE RAI | LE NOMINE | DE SANTIS A RAI1 Rai2 a Freccero | Gasparri | ' Tutela

Rai - via libera alle nomine dei DIRETTORI di rete : De Santis a Rai1 - Freccero a Rai2 : Teresa De Santis direttore di Rai1, Carlo Freccero a Rai2 mentre Stefano Coletta rimane a Rai3. E ancora: Auro Bulbarelli guiderà Raisport e Antonio Preziosi Rai Parlamento. Il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa, ha approvato a maggioranza le nomine proposte già il 24 novembre dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Il cda, si legge in una nota, “ha espresso apprezzamento per i nomi ...

Il Cda Rai dà via libera per i DIRETTORI di rete : Sono state definite scelte "che valorizzano la professionalità". Così, il consiglio di amministrazione Rai, presieduto da Marcello Foa, ha scelto i suoi direttori di rete. Il Cda, che si è riunito nel pomeriggio in viale Mazzini, su proposta dell'amministratore delegato, Fabrizio Salini, ha espresso parere favorevole alle nomine di Teresa De Santis, alla guida di Rai Uno, e di Carlo Freccero, a quella di Rai Due.Il Cda ha approvato anche le ...

Rai - nuovi DIRETTORI di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori. Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis, infatti, si appresterebbe a diventare la ...

