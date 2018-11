Diretta Tottenham-Inter dalle 21 | formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Tottenham-Inter alle 21 La Diretta Serve un punto per la festa : È una partita caldissima quella che va in scena a Londra questa sera tra Tottenham Hotspur ed Inter; per gli inglesi, che due settimane fa hanno battuto in rimonta il PSV per 2-1, è l'ultima chance di ...

Tottenham Inter LIVE : formazioni ufficiali e risultato in Diretta : formazioni ufficiali Tottenham, 4-2-3-1, : Lloris; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Lucas Moura; Kane. All. Pochettino Inter, 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, ...

Tottenham Inter in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Tottenham Inter in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 21:00 Inizia il match del Wembley AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH Fischio d’inizio Tottenham-Inter, IL TABELLINO Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Vertonghen, ...

Come vedere Tottenham-Inter in Diretta tv e streaming : Tottenham-Inter, partita valida per la quinta girata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League, si giocherà mercoledì 28 novembre allo stadio di Wembley a Londra, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane (le 20 locali). La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 252 della piattaforma satellitare, sul canale 372 del digitale terrestre e in chiaro gratis ...

Tottenham-Inter : formazioni ufficiali e partita in Diretta live : Tottenham-Inter, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tottenham-Inter in tv - a che ora comincia stasera e su che canale vederla. C’è la Diretta streaming : Questa sera (ore 21.00) si giocherà Tottenham-Inter, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. A Wembley andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intero girone: i nerazzurri vanno a caccia di quel pareggio che vale la qualificazione agli ottavi di finale, gli Spurs sono obbligati a vincere per tenere aperto il discorso. I ragazzi di Luciano Spalletti, reduci dal netto successo in ...

LIVE Tottenham-Inter - Champions League calcio in Diretta : sfida decisiva - in palio gli ottavi! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la quinta giornata della Champions League di calcio tra Tottenham ed Inter: stasera alle ore 21.00 in Inghilterra gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno il punto che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Nel Gruppo B infatti il Barcellona ha già staccato il pass per gli ottavi di finale con 10 punti, mentre i nerazzurri sono secondi a quota 7 e gli inglesi terzi con 4 ...

Diretta Tottenham-Inter dalle 21 : probabili formazioni e dove vederla in tv : Spalletti Arbitro: Cakir, Turchia, Tv: Rai1, Sky Sport Vrsaljko non convocato Cakir arbitra Tottenham-Inter Champions League Inter Tottenham Spalletti Tutte le notizie di Inter Per approfondire