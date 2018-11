Diretta Sada Trento | risultato live 1-0 | streaming video Rai | 25-17 1set! | Mondiali

LIVE Trento-Sada Cruzeiro volley - Mondiale per club 2018 in Diretta : sfida cruciale per la qualificazione alla semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Sada Cruzeiro, match valido per il Mondiale per club 2018 di volley maschile. A Resovia (Polonia) i dolomitici affronteranno la compagine brasiliana in un incontro determinante per la qualificazione alle semifinali: i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno sconfitto il modesto Ardakan all’esordio e ora se la dovranno vedere con un avversario decisamente più quotato che può contare su ...