Di Maio:dialogo con Ue,ma non tradiremo

"Noi vogliamo dialogare con l'Ue, vogliamo trovare una soluzione ma non possiamo tradire le promesse fatte perché non siamo come tutti gli altri governi. Le promesse si manterranno, non ci saranno slittamenti". Lo afferma il vicepremier Luigi Dinel corso del Restitution day dei consiglieri regionali abruzzesi. "Oggi il Cdm darà la delega al sottosegretario Vito Crimi per tutte le aree sismiche italiane. Ci sarà un unico punto di riferimento per le aree colpite", ha detto Di.(Di mercoledì 28 novembre 2018)