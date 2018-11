Di Maio sul caso dipendenti in nero | «Ho lavorato per papà ma ero in regola»

Luigi Di Maio scaricato da Marco Travaglio - brutale umiliazione in prima pagina sul Fatto quotidiano : Ha scaricato subito suo padre, Luigi Di Maio . Ma ora, a scaricare lui, ci pensa il Fatto quotidiano con una brutale vignetta in prima pagina. La firma Mannelli , e il capo del M5s esce con le ossa ...

Di Maio sul caso dipendenti in nero : : Il ministro del Lavoro in tv: «Vi farò avere i documenti». Polemica anche su un immobile di famiglia: «Non è accatastato»

Travaglio : “Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smemoratezza generale” : “Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello di Maria Elena Boschi? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se il padre di Di Maio ha fatto lavorare in nero uno o più operai nella sua ditta, è un fatto grave, di cui dovrà rispondere“. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il video diffuso ...

Di Maio in trincea sul caso dipendenti in nero : “Ho lavorato per mio padre ma ero in regola” : «Ho lavorato per l’azienda di mio padre regolarmente». Luigi Di Maio, ospite a DiMartedì, cerca di allontanare da sé il sospetto di essere uno dei lavoratori in nero dell’azienda edile di famiglia. Ma la partita resta aperta in attesa delle carte. «Esibirò le buste paga e tutte le certificazioni», promette. E prende le distanze «dai comportamen...

Di Maio a Di Martedì : sul reddito di cittadinanza non possiamo aspettare : Di Maio a Di Martedì dialoga con il direttore di Repubblica Mario Calabresi e spiega i ripetuti attacchi all’Ue: «Se qualcuno non mi vuole far portare a casa quota 100 o il reddito cittadinanza gli rispondo a tono, non è una battaglia contro l’Europa ma vogliamo portare a casa le promesse che abbiamo fatto. Lo dobbiamo fare subito perchè non c’è ...

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Denunciato un tentativo di sabotaggio mediatico sul caso dell'operaio in nero dei Di Maio : La faccia di Salvatore Pizzo, l'operaio che lavorava in nero nella fabbrica di Antonio Di Maio, padre del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, sarebbe una "bufala", o, come si dice utilizzando la più elegante (per alcuni) terminologia inglese, una fake news creata ad arte per colpire la trasmissione televisiva "Le iene" rea di aver ficcato il naso negli affari privati della famiglia Di Maio. Con un ...

La fake news sul caso Di Maio : "L'operaio era candidato con il Pd" : Leonardo Marras, capogruppo toscano dei dem, insultato e offeso sui social. Ma il post era una bufala. Solidarietà del gruppo regionale M5s

Salvini sta con Di Maio : 'Ha la coscienza a posto' sulla vicenda del padre : I salotti televisivi pullulano di esperti che raccontano come, al momento, possa dirsi finita la luna di miele tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Una metafora per raccontare come, quello che sembrava un'inspiegabile idillio tra due forze politiche un tempo nemiche e decisamente eterogenee, stia subendo degli scossoni che rischiano di far vacillare una costruzione che ha come fondamento il celeberrimo contratto di Governo. Una base solida, ...

Le Iene : 'Altri operai in nero' : scontro sul papà di Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena le opposizioni, in ...

«Altri tre operai in nero» : scontro sul papà di Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena...

Conte-Salvini-Di Maio - trattare sulla Manovra si può : “rivedremo spese e deficit” : Il pugno di ferro cambia materia e si trasforma in qualcosa di più morbido, perché al termine del vertice di maggioranza di ieri sera, ciò che ne è uscito è un Governo disposto a trattare con l’Europa, seppur di qualche margine: trattare sulla Manovra si può e siamo pronti a rivedere le spese, senza attaccarci come sanguisughe a pochi decimali di deficit. Insomma, piccola rivoluzione del Governo giallo verde sul fronte della Legge di bilancio, a ...

In Edicola sul Fatto del 27 novembre : Di Maio al Quirinale per far pace con l’Europa : Decimali Di Maio, la visita a Mattarella per fare la pace con l’Europa A Canossa – Giovedì il vicepremier è stato al Quirinale, fornendo rassicurazioni sull’intenzione di trattare con Bruxelles sul deficit di Luca De Carolis Se vinceva il Sì di Marco Travaglio Sabato, su Repubblica, Gustavo Zagrebelsky ha denunciato alcune derive politiche e linguistiche anticostituzionali che non sono fascismo, ma – se possibile – qualcosa di ancor ...

Boschi al padre di Di Maio : "Non le auguro il fango che suo figlio ha gettato sulla mia famiglia" : La deputata Pd: "Mio padre trascinato nel fango per una campagna creata da suo figlio e dagli amici di suo figlio"