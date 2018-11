Di Maio su lavoro nero in azienda del padre | menzogne | pubblico tutto

Di Maio : «Circolano menzogne - pubblico tutto. Lavoro nero? Non ero socio» : 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di Lavoro'. Così Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle ...

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Camusso : "Di Maio mandi ispettori del lavoro nell'impresa del padre" : Non si fermano le polemiche sull'impresa edilizia del padre di Luigi Di Maio dopo lo scoop de Le Iene su alcuni lavoratori che sarebbero stati assunti in nero. Ora interviene persino Susanna Camusso , ...

Di Maio - il padre - il lavoro nero : "Sapevo della causa. Ma sono stato corretto" : Il vicepremier Luigi Di Maio prova a tenere a distanza il caso dei dipendenti in nero nell'azienda del padre. 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio ...

"Di Maio mandi gli ispettori del Lavoro nell'azienda di suo padre" : "Credo che il ministro del Lavoro abbia il dovere istituzionale di mandare gli ispettori a verificare la situazione perché solo su quella base potranno essere dati giudizi": a dirlo la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, rispondendo oggi a Perugia alla stampa che gli chiedeva un suo giudizio sulla posizione di Luigi Di Maio in merito alla vicenda che coinvolge l'azienda del padre.

Caso Di Maio : ipotesi di lavoro irregolare per diversi manovali : Possono dirsi giorni difficili per il Vice-premier Luigi Di Maio, a seguito della divulgazione di una prima testimonianza di presunto lavoro in nero offerto dalla ditta edile della sua famiglia; dopo le scottanti dichiarazioni rilasciate dal manovale Salvatore Pizzo, sono sopraggiunte delle nuove testimonianze, e in tutto sarebbero più di uno gli operai che avrebbero lavorato in nero per la ditta Di Maio senior. Le Iene e il nuovo servizio ...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Caso Le Iene – lavoro nero - le 5 domande del PD : “Luigi Di Maio era regolarmente assunto?” : Il Partito Democratico affonda il colpo sulla vicenda del presunto lavoro nero nella ditta di famiglia di Di Maio e chiede chiarimenti direttamente al vicepresidente del Consiglio e ministro del lavoro: "Quando ha lavorato per la ditta del padre, era regolarmente assunto? E perché nel suo curriculum non si parla dell'Ardima?"Continua a leggere

Luigi Di Maio era già socio dell’azienda di famiglia durante la causa per lavoro in nero : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era già socio dell'azienda di famiglia nel 2014, quando era in corso la causa del dipendente dell'azienda di famiglia alla stessa società per regolarizzare la sua posizione a seguito del lavoro svolto in nero. Il procedimento si è concluso, in primo grado, nel 2016: ora si attende l'Appello.Continua a leggere

Di Maio socio della società di famiglia con un dipendente in causa per lavoro nero : Un dipendente della Ardima Costruzioni - di Antonio Di Maio e Paolina Esposito, genitori del vicepremier M5s - ha fatto causa alla detta azienda per farsi riconoscere le ore lavorate in nero. In primo grado ha perso, ma ha fatto ricorso in Appello contando di vincerlo. Nel frattempo il papà di Di Maio avrebbe anche proposto una mediazione, soldi per chiudere il contenzioso.Il particolare più rilevante è che il contenzioso ...