Di Maio prende le distanze dalle vicende che riguardano il padre : "Va bene che si facciano rilievi su tutta la mia famiglia fate tutti gli accertamenti che dovete fare, io quello che non sopporto è come possa essere paragonato ad una ministra che andava a faceva il giro delle banche e delle autorità indipendenti per salvare la banca del padre. Io sono qui per dare tutte le spiegazioni possibili per fatti che risalgono a più di dieci anni fa di mio padre e come fatti, non da mio padre, ...

Nuove accuse al padre di Di Maio. Il vicepremier prende le distanze : 'Mai lavorato in nero per mio padre' dice e punta il dito contro la Boschi e Renzi per il coinvolgimento dei genitori nei casi Banca Etruria e Consip -

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : 'Quota 100 e reddito non slittano' : 'Rifare i conti', rinviare il momento dei 'numerini' del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche per non spaccarsi. Perché se ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio spiega le regole e gli “impegni” da prendere per averlo. “Massimo tre rifiuti - ma motivati” : Il numero degli italiani che riceveranno il Reddito di cittadinanza si capirà a fine anno, quando verrà approvato un decreto con i parametri tecnici per accedere alla misura. Che però ufficialmente sta già muovendo i primi passi. Parola del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ieri, ospite a Piazzapulita su La7, ha annunciato di aver già dato “mandato di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere elettroniche“, che ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Pomigliano d’Arco - gli operai licenziati Fca contestano Di Maio : “Dicci che non puoi fare niente per noi. Non prenderci in giro” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio, in visita a Pomigliano d’Arco, è stato contestato dai 5 operai Fca licenziati nel 2014 per aver protestato con un fantoccio con le sembianze dell’allora ad Marchionne impiccato. Il vicepremier ha incontrato il gruppo di lavoratori, radunati da Don Peppe Gambardella (“il prete operaio”), in un fuori programma colto in esclusiva dal giornalista si Ala News. Tra questi, Mimmo Mignano e i ...

Rotta (Pd) : "Di Maio prende i voti di Giggino a purpetta Cesaro - M5s con Forza Italia - trova le differenze" : Il condono per Ischia genera strane alleanze. A saltare all'occhio è il sodalizio che, almeno al momento della votazione del provvedimento, si è creato tra Luigi Di Maio e un suo omonimo nonché conterraneo. Si tratta di Luigi Cesaro, meglio noto come Giggino "a purpetta". Il senatore, oltre a essere l'ex sindaco di Ischia, è uno dei parlamentari campani di Forza Italia che si sono autosospesi dal partito perché ...

Raggi assolta - Di Maio ringrazia anche i pm : “Hanno fatto il loro dovere”. E se la prende con i giornalisti : “Massacrata” : “Virginia Raggi è stata assolta. Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia”, è stata la reazione di Luigi Di Maio in un post su Facebook. “La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d’ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranza di quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, ...

Di Maio : «Consiglio dei Ministri in Terra dei Fuochi per prendere misure» : «Ieri sera c'è stato un nuovo incendio in un deposito rifiuti a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, visto che ce ne sono stati tanti. È una...

Di Maio : «Con la Manovra l'Italia si riprenderà» : E aggiunge: 'Se abbiamo alzato il deficit, scontrandoci con la Commissione Europea, è proprio perché vogliamo dare impulso ad un'economia che il Pd ha condannato ad una lunga stagnazione. Dobbiamo ...

Di Maio : "Il Pil? Con la manovra del popolo si riprenderà come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

Di Maio : 'Con la Manovra l'Italia si rprenderà' : Sulla crescita italiana pesa la congiuntura economica internazionale ma il Pil si riprenderà. A sostenerlo è il vice premier, Luigi Di Maio, che ha così commentato i dati Istat che hanno registrato ...

Di Maio : "Con la manovra del popolo non si riprenderà solo il Pil ma anche la felicità dei cittadini" : "Vedrete che con la 'manovra del popolo' non solo il Pil ma la felicità dei cittadini si riprenderà", con queste parole Luigi Di Maio ha commentato i dati Istat sul prodotto interno lordo dell'Italia. Si tratta di numeri non proprio confortanti: i dati, infatti, attestano lo stallo dell'economia italiana, contrariamente alle previsioni degli analisti che si aspettavano +0,2%. Ma il vicepremier è sicuro che con la manovra ...