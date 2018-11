Di Maio | mia assunzione in azienda regolare | ecco i documenti

Boschi al padre di Di Maio : "Non le auguro il fango che suo figlio ha gettato sulla mia famiglia" : La deputata Pd: "Mio padre trascinato nel fango per una campagna creata da suo figlio e dagli amici di suo figlio"

Boschi al padre di Di Maio : non le auguro il fango che Luigi ha gettato sulla mia famiglia : 'Io - prosegue la deputata - continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro, signor Di Maio, di poter dire lo stesso ...

L'ecatombe dei Btp Italia - i risparmiatori italiani non si fidano di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sono convinto che gli Italiani siano pronti a darci una mano". Era il 9 ottobre e Matteo Salvini manifestava così tutto il suo ottimismo nonostante uno spread a 299 punti. Poco più di un mese dopo, il differenziale tra i Btp Italiani e i Bund tedeschi ha sfondato quota 335. E gli Italiani? Hanno lasciato cadere nel vuoto l'appello del vicepremier leghista. Basta guardare l'esito funesto dei primi due giorni dell'asta dei Btp ...

Una mamma della terra dei fuochi a Di Maio : "Mia figlia ha avuto la leucemia. Basta chiacchiere - vogliamo i fatti" : "A noi non importa dei vostri litigi. A noi interessa che alle chiacchiere che sentiamo ripetere da anni seguano finalmente i fatti. Per i nostri figli, ma anche per i vostri". Wanda Busiello parla col tono accorato di chi chiede di essere ascoltato. Spera che, attraverso HuffPost, il suo grido di aiuto arrivi al Governo. "Non sappiamo dove sbattere la testa - sospira - a chi dobbiamo chiedere, con chi dobbiamo prendercela per quello che ...

Di Maio : nessuno scudo a Bankitalia-Consob - difendiamo risparmiatori : "Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua ...

Di Maio : nessuna tutela per banche - noi salviamo solo risparmiatori : Roma, 14 nov., askanews, - 'La nostra scelta è semplice e chiara: nessuna tutela per Bankitalia, Consob e banche. Il governo salva solo i risparmiatori. Su questo non si fanno passi indietro, sia ...

Di Maio : Nessuna tutela per banche - Governo salva solo risparmiatori : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il reddito di cittadinanza di Di Maio costa 50 miliardi - quello di Macron ne fa risparmiare 3 - 5. Dov'è il trucco? : Siccome il presidente Macron sa far di conto (esce dall'Ena, è stato banchiere chez Rothschild e ministro dell'economia con Hollande), il suo reddito di cittadinanza, annunciato en fanfare come si dice qui, cioè in pompa magna, in occasione della presentazione, a settembre scorso, del Plan Pauvreté (l'Insee, l'Istat francese, ha contato 8,8 milioni di poveri tra cui 3milioni di bambini), non ha niente, proprio niente, in ...

Di Maio sulla Pedemontana : 'Problema per economia e ambiente' - Salvini : 'Votate al referendum' : Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Mara Maionchi - parolaccia mia : "A scuola ero un somaro - poi ho cambiato musica" : Milano, 4 novwembre 2018 - «Con l'inglese mi avete rotto i ... Da quando mi sono liberata, in tv è andata molto meglio». Mara Maionchi , bolognese trapiantata a Milano, vive a 77 anni il momento di ...

Banche - Di Maio ai risparmiatori truffati : stanziati 1 - 5 miliardi : "Nella Manovra abbiamo stanziato 1,5 miliardi per i truffati dalle Banche: 15 volte di più se paragonato all'elemosina di 100 milioni del vecchio governo". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio ...

Nazioni Unite - la vendetta di Salvini e Di Maio contro l'Onu : addio contributi - quanti soldi risparmiano : La guerra tra il governo Lega-M5s e la Commissione europea è appena iniziata, quella dell'esecutivo contro l'Onu invece sta entrando nel vivo. Dopo le bacchettate dalle Nazioni Unite per le politiche ...