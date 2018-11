Di Maio | M5S | | «Io in regola | basta menzogne» E pubblica il contratto avuto dal padre

M5s - i 30 congiurati pronti a scaricare Luigi Di Maio per Matteo Salvini : ecco il loro simbolo : In mano agli ex grillini c' è già una lista di una trentina di deputati, manovalanza parlamentare poco nota ai riflettori, classe politica selezionata dalla cosiddetta società civile che non ha un ...

SONDAGGI POLITICI/ Index - fiducia leader : Salvini al 52% - crollo M5s con Di Maio al 39% : Governo 'batte' Ue - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Salvini tiene la Lega al 31,5% e guadagna sul M5s. Lenta risalita Pd, si rialza anche Berlusconi: Governo batte Ue. Le ultime notizie

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

M5s difende Di Maio : scorretto attribuirgli responsabilità padre : Roma, 28 nov., askanews, - 'Le 'inchieste giornalistiche' di questi giorni hanno un solo obiettivo: mettere in discussione la rettitudine di Luigi Di Maio. È triste constatare che ci sia un ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Non possiamo aspettare'/ Leader M5s ha le idee chiare : 'Farlo subito' - IlSussidiario.net : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Non possiamo aspettare'. Leader M5s ha le idee chiare: 'Farlo subito'. Bonafede: 'Parte a marzo'

Restitution Day - il M5S in piazza Duomo con Luigi Di Maio : L'Aquila - "Oggi, mercoledì 28 alle ore 10, in piazza del Duomo a L’Aquila, insieme al vicepremier Luigi di Maio, scopriremo quali progetti saranno finanziati a favore dei cittadini abruzzesi grazie al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Sara Marcozzi, candidata presidente, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri. 'Accorciamo le distanze' non è ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Minzolini : 'Il ragioniere dello Stato ha provato a convincerlo' - suicidio M5s : È baStato un mese a Luigi Di Maio per condannare l'Italia alla rovina. Un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale riferisce del surreale scambio di vedute tra il ministro dello Sviluppo e leader ...

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5s. Ho denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

Luigi Di Maio e M5s - lo sfogo del leghista Dario Galli con Augusto Minzolini : 'Non sanno quello che fanno' : Tutti i limiti dei grillini apprendisti di governo sono drammaticamente emersi in queste ultime settimane. I nodi vengono al pettine e il leader M5s Luigi Di Maio e gli altri ministri e sottosegretari ...

M5s - Salvini : "Padre di Di Maio? Non commento - felice che il mio sia un tranquillo pensionato" : "Non fatemi parlare di vicende personali che non conosco, io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito del caso del padre di ...

M5s - Salvini : “Padre di Di Maio? Non commento - felice che il mio sia un tranquillo pensionato” : “Non fatemi parlare di vicende personali che non conosco, io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito del caso del padre di Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del libro di Lilli Gruber ‘L’inganno’, al tempio di Adriano a Roma. “Approfondirò”, promette Salvini L'articolo M5s, Salvini: “Padre di Di Maio? Non ...

Boschi : “Spero che il padre di Di Maio non viva la gogna che ha subito il mio per colpa di M5S” : Anche Maria Elena Boschi commenta la vicenda che ha travolto Luigi Di Maio e soprattutto suo padre, Antonio Di Maio. Dopo la dichiarazione di un ex dipendente dell'azienda Di Maio di aver lavorato per due anni in nero, pubblicata dal servizio de Le Iene, le polemiche sono state tante. Boschi: "Le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia".Continua a leggere