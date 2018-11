Di Maio - il padre - il lavoro nero : 'Sapevo della causa. Ma sono stato corretto' : Il vicepremier Luigi Di Maio prova a tenere a distanza il caso dei dipendenti in nero nell'azienda del padre. 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio ...

Di Maio prende le distanze dalle vicende che riguardano il padre : "Va bene che si facciano rilievi su tutta la mia famiglia fate tutti gli accertamenti che dovete fare, io quello che non sopporto è come possa essere paragonato ad una ministra che andava a faceva il giro delle banche e delle autorità indipendenti per salvare la banca del padre. Io sono qui per dare tutte le spiegazioni possibili per fatti che risalgono a più di dieci anni fa di mio padre e come fatti, non da mio padre, ...

Di Maio pubblica sul Blog il contratto con l’azienda del padre e le buste paga : “Su di me menzogne” : Luigi Di Maio pubblica i documenti che certificano la sua regolare assunzione nella ditta del padre. All’indomani del nuovo servizio delle Iene e di altri approfondimenti giornalistici sulla vicenda dei lavoratori in nero tenuti tra il 2008 e il 2010 dal padre del capo politico del M5s. In un post sul Blog delle stelle appaiono le carte con le relative buste paga, oltre alle dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando Di Maio è ...

Di Maio : “Io ho lavorato in regola per l’azienda di mio padre” e pubblica le prove online : "Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l’assunzione nell’azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro. Trovate tutto in questo file. Pubblico nuovamente, viste le menzogne che circolano, le mie dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando sono parlamentare e da quando sono ministro", ha scritto Luigi Di Maio a corredo della documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro ...

"Di Maio mandi gli ispettori del Lavoro nell'azienda di suo padre" : "Credo che il ministro del Lavoro abbia il dovere istituzionale di mandare gli ispettori a verificare la situazione perché solo su quella base potranno essere dati giudizi": a dirlo la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, rispondendo oggi a Perugia alla stampa che gli chiedeva un suo giudizio sulla posizione di Luigi Di Maio in merito alla vicenda che coinvolge l'azienda del padre.

Operai in nero - Di Maio : «Chiudiamo l'azienda di famiglia». Lite con il padre : mi hai mentito : ROMA «Mi hai mentito». I grillini alla Camera raccontano di una Lite tra Di Maio e il padre Antonio, dopo le ennesime rivelazioni degli Operai in nero: non uno ma quattro. E spunta anche...

Nuove accuse al padre di Di Maio. Il vicepremier prende le distanze : 'Mai lavorato in nero per mio padre' dice e punta il dito contro la Boschi e Renzi per il coinvolgimento dei genitori nei casi Banca Etruria e Consip -

Mario Calabresi - il direttore de La Repubblica a Di Maio : 'Avete querelato mio padre - ucciso nel 1972' : Che i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il quotidiano La Repubblica non siano idilliaci, lo dimostrano non solo i post e gli annunci degli esponenti pentastellati, ma anche le tante querele che ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Di Maio contro la Boschi 'Andava alla Consob per aiutare le malefatte del padre' (VIDEO) : Luigi Di Maio, ospite della trasmissione di La 7 e Giovanni Floris, ha avuto modo di non deludere le attese che prevedevano una puntata ricca di contenuti. L'aspro confronto con il direttore di Repubblica Calabresi, ma anche il confronto con altri giornalisti in studio è stata una fase che ha permesso di conoscere la sua opinione su molti aspetti della vita politica personale e di altri fatti che, invece, riguardano la sua famiglia. Il Ministro ...

Di Maio : distanze da fatti di mio padre : 12.36 "Fate tutti gli accertamenti che dovete, ma l'unica cosa che non sopporto è che io possa essere paragonato a una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre" Così il viceministro Di Maio sulla vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre si riferisce al caso della Boschi "Sono qui per dare tutte le spiegazioni possibili per fatti che risalgono a più di dieci anni fa, fatti da cui io prendo le ...

Di Battista : “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro : Di Battista: “Renzi e Boschi parlano sul caso del padre di Luigi Maio? Luigi è un signore in confronto a loro Il caso del padre di Luigi di Maio che aveva lavoratori in nero sulla propria azienda ha alzato un polverone per i 5 stelle, in molti si sono schierati a favore di Luigi, ma una parte politica attacca Luigi. Quella di Luigi Di Maio sulla vicenda di suo padre è stata “una reazione da signore, una reazione da Luigi Di Maio”. Lo ...

M5s difende Di Maio : scorretto attribuirgli responsabilità padre : Roma, 28 nov., askanews, - 'Le 'inchieste giornalistiche' di questi giorni hanno un solo obiettivo: mettere in discussione la rettitudine di Luigi Di Maio. È triste constatare che ci sia un ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.