Di Maio e le accuse all' azienda del padre | menzogne | pubblico tutto

Nuove accuse al padre di Di Maio. Il vicepremier prende le distanze : 'Mai lavorato in nero per mio padre' dice e punta il dito contro la Boschi e Renzi per il coinvolgimento dei genitori nei casi Banca Etruria e Consip -

Di Maio - altri operai in nero : nuove accuse al padre. Il ministro : 'Verificherò' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, 'spesso ha raccontato ...

Di Maio e le accuse di lavoro nero al padre - il Pd va all'attacco : Roma,, askanews, - Il Pd va all'attacco del vicepremier Luigi Di Maio, chiamato in causa per la vicenda di un lavoratore presso l'azienda di suo padre, Antonio Di Maio, che ha detto di essere ...

Di Maio - da M5s no accuse a Giorgetti : ANSA, - ROMA, 22 NOV - "Leggo da qualche parte" che ci sono accuse M5S a Giorgetti. "Non e' così, smentisco. Lui e' in mezzo a tensioni per le quali c'è la solidarietà di M5S perchè forse da' fastidio ...

Anticorruzione - Di Maio : “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” : “L’episodio del voto segreto sul peculato? L’ho derubricato a un incidente, perché la buonafede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, non solo il Movimento ma anche la Lega, si è impegnata ad approvare il disegno di legge in minor tempo. Allo stesso tempo smentisco le accuse del Movimento verso il sottosegretario Giorgetti“. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori ...

Giornalisti - Barachini : Accuse indegne - Di Maio in Vigilanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" - poi Di Maio risponde alle accuse di Salvini : Governo sull'orlo di una crisi di nervi. "Non voglio passare per bugiardo" dice Di Maio che replica all'invettiva di Salvini...