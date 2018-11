Di Maio e l’azienda di famiglia | «La causa è contro la vecchia società | in cui io non

Luigi Di Maio era già socio dell’azienda di famiglia durante la causa per lavoro in nero : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era già socio dell'azienda di famiglia nel 2014, quando era in corso la causa del dipendente dell'azienda di famiglia alla stessa società per regolarizzare la sua posizione a seguito del lavoro svolto in nero. Il procedimento si è concluso, in primo grado, nel 2016: ora si attende l'Appello.Continua a leggere

Di Maio e il lavoro nero nell’azienda del padre : le colpe dei genitori non ricadano sui figli : Il ministro del lavoro e vicepremier è più che criticabile per quanto concerne il proprio operato politico e le proprie personali azioni, ma non può essere considerato colpevole per eventuali reati commessi dai propri genitori. Così avremmo dovuto pensarla anche per Boschi e Renzi, tirati in mezzo a infinite polemiche a causa di fumosi affari familiari. Giusto che figlio debba farsi carico delle colpe dei genitori se effettivamente ha aiutato ...

Un operaio denuncia : “Lavoravo in nero nell’azienda Di Maio” : Un operaio edile di Pomigliano d’Arco ha denunciato ieri sera a Le Iene di aver lavorato per due anni in nero nell’impresa edile di Antonio Di Maio, il papà del vicepremier. L’operaio sostiene diverse altre cose molto gravi. Racconta di aver subito un infortunio sul lavoro a un dito, e di averlo segnalato ad Antonio Di Maio, il quale gli avrebbe ri...

Le Iene : «Lavoro nero nell’azienda della famiglia di Di Maio» : La denuncia di Salvatore Pizzo, concittadino di Pomigliano d’Arco del ministro del Lavoro, che ha lavorato nell’azienda edile portata avanti dal padre del vicepremier

“Nell’azienda della famiglia di Di Maio lavoro nero” - la denuncia di un ex dipendente : Il racconto di un ex dipendente della ditta edile della famiglia Di Maio a Le Iene: "Lui dice che viene da una famiglia onesta, tutta questa onestà sulla mia pelle non l’ho notata". Il Vicepremier ha assicurato di non saperne nulla: “All'epoca non ero socio, non mi risulta ma se è così fatto grave"Continua a leggere

Di Maio - Le Iene : “Lavoro nero nell’azienda del padre”. Il vicepremier : “Non mi risulta ma se è così fatto grave” : “Ho lavorato due anni in nero, mi pagava Antonio Di Maio“. Lo sostIene Salvatore Pizzo di Pomigliano d’Arco intervistato dalle Iene, in onda su Italia 1. La trasmissione di Mediaset, dunque, denuncia casi di lavoro nero nell’impresa edile del padre del leader del Movimento 5 stelle. Quando Pizzo si infortunò ad un dito, sostIene sempre l’operaio il padre del vicepremier avrebbe chiesto “di non dire che mi ero fatto male ...