: Operai in nero nella ditta dei Di Maio, il vicepremier: “Ho preso le distanze dal fatto, ma ovviamente non da mio p… - fattoquotidiano : Operai in nero nella ditta dei Di Maio, il vicepremier: “Ho preso le distanze dal fatto, ma ovviamente non da mio p… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Di Maio: distanze da fatti di mio padre - NotizieIN : Di Maio: distanze da fatti di mio padre -

"Fate tutti gli accertamenti che dovete, ma l'unica cosa che non sopporto è che io possa essere paragonato a una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare quella del" Così il viceministro Disulla vicenda del lavoro nero nell'azienda delsi riferisce al caso della Boschi "Sono qui per dare tutte le spiegazioni possibili perche risalgono a più di dieci anni fa,da cui io prendo le", aggiunge Di, ricordando che all'epoca aveva 20 anni.(Di mercoledì 28 novembre 2018)