Di Battista contro Boschi | Ha la faccia come il c

Elena Boschi un fiume in piena contro Di Battista : “Fascista e volgare!” : Elena Boschi replica alle accuse di Di Battista, definendolo fascista come il padre ma anche volgare la replica della deputata del Pd, Maria Elena Boschi. “Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre – ha scritto in un messaggio su Facebook -. La verità è semplice: hanno scaricato quintali di fango su di me per mio padre, che non è mai stato condannato. E adesso ...

La redazione del Fatto Quotidiano è in rivolta contro Di Battista? : (Fabio Cimaglia / LaPresse) I giornalisti del Fatto Quotidiano avrebbero chiesto al direttore Marco Travaglio dettagli sul contratto di collaborazione tra la testata e Alessandro Di Battista. L’indiscrezione è del sito Dagospia, come sempre ben inserito negli ambienti redazionali, che riporta i dettagli di un’infuocata assemblea di redazione in cui, a seguito delle dichiarazioni dibattistiane sui giornalisti “pennivendoli e puttane”, sarebbe ...

"Quanto paghi Di Battista?" Al Fatto è rivolta contro Travaglio : "Quanto paghi Alessandro Di Battista?", questa la domanda a brutto muso che sarebbe stata rivolta al direttore Marco Travaglio durante una riunione di redazione del Fatto Quotidiano, secondo la ricostruzione dell'informatissimo sito Dagospia Segui su affaritaliani.it

Salvini a Di Battista : «Mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala». Sui rifiuti scontro aperto : Il leader leghista: i rifiuti devono produrre ricchezza. Ma i Cinquestelle ribadiscono: il tema non è nel contratto di governo. Posizioni sempre distanti anche sulle infrastrutture

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Scontro sugli inceneritori - Di Maio 'Non sono nel contratto'. Salvini 'I patti La realtà cambia'. E attacca Di Battista : Cronaca Costa a Salvini: "In Campania non c'è emergenza rifiuti, ma solo una sofferenza per i roghi tossici" di DARIO DEL PORTO

Battista svela il complotto tra alcuni concorrenti - Dasha contro il Gf Vip : 'E' una farsa' : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Maurizio Battista e Dasha Dereviankina. Se il comico romano ha rivelato che all'interno della casa di Cinecittà ci sarebbero dei vip intoccabili, la fidanzata di Stefano Sala ha scritto un post al vetriolo contro il programma di Canale 5, accusandolo di aver creato il flirt ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista contro la produzione : 'Ci sono degli intoccabili' : Maurizio Battista, dopo essersi auto-eliminato dal reality per motivi personali, è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Secondo il comico romano, all’interno della casa di Cinecittà ci sarebbero alcuni vip intoccabili. Attraverso un’intervista rilasciata a “Ultime dalla Casa”, Battista si sarebbe scagliato contro la produzione del reality-show di Canale 5. Secondo l’ex gieffino, all’interno della casa più spiata ...

Tiziana Ferrario : post al veleno contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio : La giornalista e volto noto della Rai, Tiziana Ferrario, si è scagliata contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pubblicano due post al vetriolo su Facebook. Dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, i due pentastellati hanno criticato fortemente la stampa. Per Di Maio e Di Battista, i giornalisti delle principali testate avrebbero gettato fango sul sindaco di Roma. In merito alla vicenda è intervenuta anche Tiziana Ferrario. La giornalista ha ...

Mentana contro Di Battista e Di Maio : su Instagram pubblica il suo tesserino da giornalista : Sei troppo intelligente per non capire che decine di giornalisti non hanno raccontato una vicenda giudiziaria ma hanno fatto politica attaccando sul personale una sindaca. Sei troppo intelligente per ...

"Ma quali sciacalli" - giornalisti contro Di Maio e Di Battista : La stampa non ci sta. E' netta e dura la replica dei giornalisti agli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l' assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi . Se il vicepremier ha ...

Raggi assolta - Di Battista contro la stampa : “I pennivendoli l’hanno colpita come donna. Ma le puttane sono loro” : “I pennivendoli hanno colpito Virginia Raggi come donna. Ma le uniche puttane sono loro”. Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione della sindaca di Roma M5s, ha scritto un post su Facebook e ha attaccato direttamente i giornalisti. “Virginia è stata assolta”, ha esordito difendendo i pm proprio come il capo politico Luigi Di Maio. “Non ve la prendete con i pubblici ministeri, hanno solo fatto il loro lavoro. ...

Di Battista contro Bolsonaro - ma i fan del grillino su Facebook gli vanno contro : Per il Dibba, infatti, quanto succederà in Brasile non è dissimile a quanto accade in Europa, una politica che solo il suo movimento e questo governo starebbero ostacolando con la legge di bilancio ...