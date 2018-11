Demofobi | euroinomani e turboglobalisti Ecco come stanno uccidendo la democrazia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Il fiduciario dei mercati, l’euroinomane più impenitente, Mario Monti, in un’intervista rilasciata a Der Spiegel ebbe ad asserire senza perifrasi che, al fine di evitare che il costrutto europeo andasse in frantumi, i governi dovrebbero operare con maggiore indipendenza rispetto ai parlamenti e, anzi, erziehen, “educarli” (sic!). La classe dominante e il suo ceto intellettuale di completamento sono ab intrinseco: i loro interessi sono antipodici rispetto a quelli delle masse nazionali-popolari. Essi oggi esprimono il loro odio di classe verso queste ultime con la categoria di “populismo”, con cui viene accusato indistintamente chiunque non assuma lo sguardo dall’alto proprio dell’aristocrazia finanziaria.Sotto questo profilo, è inconfessabilmente conservato il significato primigenio del termine: “populisti”, infatti, erano in origine, nella Russia a cavallo tra ...