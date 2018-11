Decreto sicurezza Ecco il testo completo

Il Decreto sicurezza - spiegato : È il provvedimento voluto da Matteo Salvini su cui ieri è stata votata la fiducia: secondo i critici, aumenterà molto il numero di stranieri irregolari in Italia

Decreto sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

Decreto sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Decreto sicurezza - una fabbrica di irregolari (e di paura) : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi Una fabbrica di irregolari. Sul lato dedicato all’immigrazione il Decreto sicurezza approvato ieri alla Camera ponendo la questione di fiducia – dunque senza discutere nessuno delle centinaia di emendamenti – con 336 voti a favore e 249 contrari è poco più di questo, anche volendo salvarne alcuni piccoli pezzi. Il primo e più grave punto è l’abolizione della protezione umanitaria. Si potrà restare, fuori dal ...

Decreto sicurezza - ok alla fiducia : voto finale atteso in Aula : Il Governo incassa la fiducia alla Camera sul Decreto sicurezza e immigrazione, che sembra ormai diventato famoso più come Decreto immigrazione, vista la portata delle misure. Ha ottenuto nella serata di ieri 336 voti a favore e 249 contrari. L’Assemblea passa ora all’esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu, e poi il voto finale sul provvedimento. I grandi temi protagonisti del ...

Il Decreto sicurezza spiegato punto per punto : Immigrazione, Sicurezza pubblica, organizzazione del ministero dell'Interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Sono i tre grandi temi del decreto Sicurezza, che ha incassato anche la fiducia della Camera e che ora si appresta ad ottenere il via libera definitivo da Montecitorio per diventare legge. Queste, in sintesi, le novità principali: Permessi di ...

Il Decreto sicurezza incassa la doppia fiducia. E Salvini giura che "non è uno spot" : Il decreto sicurezza incassa anche la fiducia della Camera, dopo il via libera del Senato. Con 336 voti a favore e 249 contrari, il decreto è a un passo dall'essere convertito in legge, voto finale che però slitta a domani e potrebbe arrivare anche nella giornata di giovedì. Tutto dipende dall'ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd, che ha deciso di intervenire a raffica sui 146 ...

Decreto sicurezza - cosa prevede : dalla stretta sui permessi per motivi umanitari alle limitazioni ai “negozietti etnici” : Il “Decreto Salvini“, approvato col voto di fiducia alla Camera con 336 sì e 249 no, diventa legge. Introduce una serie di novità in tema di immigrazione e sicurezza. Diversi i temi affrontati, dalla stretta sui permessi di soggiorno alla sperimentazione del taser per i vigili urbani. Ecco i punti principali del provvedimento. stretta sui permessi – È abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questo viene ...

