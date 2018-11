ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Decreti ingiuntivi, il giudice non servirà più: l'avvocato del creditore emanerà il provvedimento - AS3691 : RT @ilmessaggeroit: Decreti ingiuntivi, il giudice non servirà più: l'avvocato del creditore emanerà il provvedimento - ilmessaggeroit : Decreti ingiuntivi, il giudice non servirà più: l'avvocato del creditore emanerà il provvedimento -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) ROMA In pratica, si tratta di saltare un passaggio. A giudizio di Andrea Ostellari si traduce in un risparmio di soldi e, soprattutto, di almeno tre mesi di tempo, per chi si trova ad essere,...