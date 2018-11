Dazi Usa-Cina e timori sulla crescita affondano i metalli

Guerra Dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Uomini e Donne - Elisabetta accusa la reDazione : 'Fate vedere solo il peggio di me' : Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è tornato al centro delle polemiche. Infatti, tenendo conto delle anticipazioni della registrazione del Trono Classico del 22 novembre diffuse dal sito "News U&D", si apprende che una corteggiatrice ha lanciato delle accuse piuttosto precise alla redazione. Si tratta di Elisabetta, corteggiatrice di Luigi, la quale ha sostenuto che gli autori avrebbero mandato in onda ...

FonDazione BancoNapoli riparte la causa al Tesoro : La Fondazione BancoNapoli da oggi avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione. E la consiliatura si aprirà - forse già nelle prossime settimane - con una richiesta di risarcimento ...

Dazi - al vertice Apec non c'è l'accordo : tensione Usa-Cina : Fumata nera. Restano insolute le divergenze fra Washington e Pechino. Il teso vertice dell' Apec , Cooperazione economica Asia-Pacifico, , centrato sulle politiche tariffarie e sulla competizione fra ...

Usa pronti ad alzare i Dazi alla Cina : La guerra commerciale non produrrà vincitori»: «I tentativi di alzare barriere e interrompere legami commerciali va contro le leggi dell'economia e i trend della storia», ha detto Xi. «Chi sceglie di ...

Dazi - nessun accordo Usa-Cina all'Apec : 9.15 Il vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) centrato su politiche tariffarie e competizione fra le sfere d'influenza sull'area del Pacifico fra Stati Uniti e Cina si è chiuso senza neanche un accordo per un comunicato finale fra i 21 Paesi membri. Lo ha annunciato il primo ministro canadese, Trudeau. E' la prima volta che non viene prodotto un comunicato congiunto. La presidenza di turno della Papua Nuova Guinea, dove si è ...

Debito e Dazi - scintille fra Usa e Cina : ... che a Buenos Aires vorrebbero quanto meno raggiungere un accordo quadro per rilanciare la trattativa, perché temono che la guerra commerciale provochi una frenata dell'economia anche in America. ...

Debito e Dazi - scintille fra Usa e Cina : A giudicare dagli attacchi che Usa e Cina si sono scambiati ieri al vertice dell’Apec, le due potenze in competizione per la supremazia globale sono destinate allo scontro frontale. La retorica di questi giorni però potrebbe essere uno strumento negoziale, per posizionarsi in vista del vertice di fine mese tra i presidenti Trump e Xi, che deciderà ...

Prove di pace Usa-Cina. Trump tende la mano : "Forse inutili altri Dazi" : La tesi del quotidiano simbolo del capitalismo è che sia Trump sia Powell devono adattarsi al rallentamento dell'economia globale, alla volatilità del mercato dei cambi e alle incertezze politiche ...

La vita eterna della «Stretto di Messina Spa» : la società in liquiDazione che fa causa a se stessa : Il ponte sullo Stretto di Messina non c'è, e non ci sarà. Ma la società che avrebbe dovuto costruirlo, messa in liquidazione per decreto sei anni fa, è viva e lotta. Contro lo Stato. Cioè contro se stessa. Perché la società è pubblica e costa più di un milione di euro all’anno...