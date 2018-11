eurogamer

: Darksiders 3: il CEO di THQ Nordic commenta alcune recensioni del gioco #Darksiders3 - Eurogamer_it : Darksiders 3: il CEO di THQ Nordic commenta alcune recensioni del gioco #Darksiders3 - Everyeye : Darksiders 3: il CEO di THQ Nordic risponde alle recensioni contrastanti -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Il terzo capitolo di3 ha finalmente raggiunto gli scaffali, dunque ledella stampa specializzata sono arrivate e possiamo vedere un punteggio di Metacritic pari a 72 per quanto riguarda il PC, mentre per Xbox One il punteggio è di 71 punti.Come riporta Gamesindustry, la versione PS4 delha avutopiù critiche, con un punteggio medio di 66. Non si tratta di punteggi negativi, questo poco ma sicuro, ma bisogna comunque considerare che il titolo è uscito nello stesso periodo di Red Dead Redemption II, Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey e altri giochi molto competitivi, per cui si dovrà confrontare con degli avversari agguerriti.Il CEO di THQ, Lars Wingefors, si dice molto soddisfatto del prodotto finale e ritiene che ilstia onorando a dovere l'eredità del precedente capitolo.Read more…