' Dalla Maremma alle Ande' | torna la mostra benefica di presepi e artigianato peruviano

grossetonotizie

: 'Dalla Maremma alle Ande': torna la mostra benefica di presepi - GrossetoNotizie : 'Dalla Maremma alle Ande': torna la mostra benefica di presepi - ilGiunco : Dalla Maremma alla Sicilia: il direttore chiamato a dirigere un corso internazionale - - ilGiunco : Artigianato e solidarietà: torna “Dalla Maremma alle Ande”, la mostra di presepi peruviani - -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) ... assieme ai missionari agostiniani, porta avanti nella regione peruviana di Apurimac, ma anche in Italia e in altre parti del mondo. In particolare, in Italia progetti volti a garantire il diritto ...