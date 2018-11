Dal contratto di Icardi al confronto con Cristiano Ronaldo | Wanda Nara esalta il marito

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - tutti gli aspetti da chiarire nella vicenda : Dalla causa in corso al contratto di Luigi : Luigi Di Maio sapeva della causa intentata contro la società di cui è socio al 50% da uno dei lavoratori tenuti a nero dal padre? Il vicepremier ha chiesto al suo genitore se quello di Salvatore Pizzo fosse l’unico caso di dipendente senza regolare contratto? L’attuale ministro del Lavoro quando presenterà i documenti che certificano la sua regolare assunzione quando ha lavorato da muratore nella ditta del padre? All’indomani ...

C'è un mondo fuori Dal contratto : Perché, in un mondo che scorre velocissimo, non si può pensare di appendere un'intera legislatura a un testo scritto nella primavera del 2018. Praticamente una pianificazione quinquennale. E a tutto ...

NBA – La particolare richiesta di Milwaukee alla lega : i Bucks vogliono rimuovere il contratto di Teletovic Dal salary cap : I Milwaukee Bucks hanno chiesto alla lega di poter cancellare dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic, ritiratosi per un problema ai polmoni Stando a quanto riporta ESPN, Milwaukee avrebbe rivolto una particolare richiesta alla lega NBA, ovvero quella di poter detrarre dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic. Il cestista bosniaco è stato costretto a ritirarsi per un problema ai polmoni, che gli ha impedito di ...

“In Italia orari di lavoro usuranti e niente contratto. Siamo come chi scappa Dall’Africa” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono passati due anni e un mese da quando sono stato costretto a lasciare ancora una volta il mio piccolo paese: Blera, in provincia di Viterbo. Era il ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato Dalla Lega e Dal M5s' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato Dalla Lega e Dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Governo - Di Maio : c'è un contratto e va rispettato Dalla Lega e Ms5 : "Abbiamo firmato un contratto di Governo che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio, dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la ...

Telefonia e tv - c'è una novità importante per chi recede Dal contratto o cambia operatore : Approvate le nuove linee guida dell'Agcom: le spese di recesso non potranno superare il canone mensile

Meghan Markle e quel «contratto di gravidanza» firmato Dall’ex marito : Meghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al pancinoMeghan Markle, le prime carezze (in pubblico) al ...

Gli autori di JourneyQuest annullano il contratto con GOG dopo il tweet transfobico pubblicato Dal rivenditore : Come riporta Eurogamer.net, il produttore della famosa serie web JourneyQuest ha strappato il contratto con GOG.com in seguito a una serie di controversi tweet pubblicati dal rivenditore online.Zombie Orpheus ha affermato che "non fa affari con le aziende che esprimono l'incitamento all'odio" in un tweet che includeva anche una lettera a GOG dal CEO Ben Dobyns, dove si richiedeva la rimozione dei loro prodotti. "La transfobia è inaccettabile", ...

MANOVRA & ENERGIA/ I passi indietro del Governo Dal contratto Lega-M5s : Nel Documento programmatico di bilancio 2019 trasmesso a Bruxelles si possono trovare delle discordanze con il contratto di Governo in tema di ENERGIA. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:42:00 GMT)CARNE ARTIFICIALE/ I vantaggi e i cambiamenti in arrivo spiegati dall'inventore Mark Post, di P. FeletigINDUSTRIA & RIPRESA/ I primati mondiali dell'Italia di cui nessuno parla, di A. Ruffo

Massimo Giletti torna in Rai - prima volta Dalla cacciata. Sgancia la bomba : 'Ho una clausola nel contratto' : 'È la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l' Arena ". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, è Massimo Giletti , conduttore e giornalista, attualmente alla guida ...

Pace fiscale - Fico : “Si agisce all’interno di un filo rosso che è il contratto. Noi diversi Dalla Lega” : “È giusto andare avanti esclusivamente nel contratto. Se non si va avanti nel contratto non si può andare avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a Napoli per un convegno organizzato dall’ Ospedale Evangelico Villa Betania. “Io penso che il Paese debba stare tranquillo – ha aggiunto Fico – perché è nelle interlocuzioni normali di maggioranze e Governi che ci sia una ...

Usain Bolt al centro del mercato - proposta Dall’Europa per il giamaicano : pronto per lui un contratto biennale : La Valletta FC vorrebbe tesserare il giamaicano facendogli firmare un contratto biennale, nei prossimi giorni è attesa la risposta di Bolt Il primatista mondiale Usain Bolt potrebbe avere il suo primo contratto come calciatore professionista in un club dell’isola di Malta. Il presidente della squadra della Valletta FC, Victor Sciriha, ha dichiarato oggi alla radio Magic FM di Malta che i nuovi investitori di Dubai stanno parlando con ...