Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League | Gattuso non risparmia il fiato

sportfair

: Sono stato ancora ricoperto dai vostri messaggi di affetto. Non mi piace molto festeggiare i compleanni, ma è una b… - GigiDatome : Sono stato ancora ricoperto dai vostri messaggi di affetto. Non mi piace molto festeggiare i compleanni, ma è una b… - C0s4n : RT @GigiDatome: Sono stato ancora ricoperto dai vostri messaggi di affetto. Non mi piace molto festeggiare i compleanni, ma è una bella occ… - herotlevy : RT @GigiDatome: Sono stato ancora ricoperto dai vostri messaggi di affetto. Non mi piace molto festeggiare i compleanni, ma è una bella occ… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Dcontro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaroparla in conferenza stampavigilia dell’incontro diGennaroè stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista delladicontro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testaclassifica del girone F e per questo l’allenatore del Milan non risparmierà i suoi uomini in tale occasione.Spada/LaPresseL’avversario non è tra i più ostici, madeve fare i conti con un’infermeria piena e per questo in conferenza stampa ha dichiarato: “sulla carta siamo nettamente più forti, ma loro sanno giocare a calcio e giocano da squadra. Non bisogna sottovalutarli, valutiamo qualche giocatore acciaccato, cambieremo qualcosina, ...