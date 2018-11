Cuffie senza fili che parlano con Android con un solo clic | ci siamo!

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Leche comunicano con lo smartphone tramite Bluetooth hanno sempre più successo, ma quando bisogna collegarle allo smartphone, a volte passa la voglia di usarle. Presto questo fastidio potrebbe sparire, grazie a Fast Pair. Letteralmente significa “accoppiamento rapido” è identifica una funzione sviluppata da Google che è in aggiornamento proprio in queste ore. Grazie alla nuova versione, l’accoppiamento dei dispositivi tramite Bluetooth sarà rapido ed efficace.In pratica basterà un. Si potranno dimenticare tutti i passaggi oggi necessari. Basta ricerca dei dispositivi disponibili, autorizzazioni da dare, codici da inserire. Tutto dovrebbe funzionare un po’ come gli AirPods di Apple, per intenderci. Si potranno abbinare contemporaneamente e automaticamente dispositivi Bluetooth compatibili che condividono lo stesso account Google. Il ...