Crollo ponte, Castellucci non risponde ai pm. Lascerà Autostrade L'ad della società, indagato insieme ad altre 20 persone , si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee. La decisione di abbandonare Aspi sarebbe stata presentata il 3 agosto, prima della tragedia

L’inchiesta sul Crollo di ponte Morandi : L’amministratore delegato di Aspi verrà sentito in mattinata al nono piano di palazzo di giustizia dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal Crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Crollo ponte Morandi - tifosi uniti nel primo derby dopo la tragedia - : Stracittadina nel ricordo delle 43 vittime. Il governatore Toti: "Genova si riprenderà". Juric: "I liguri sanno uscire dalle situazioni difficili". Giampaolo: "Questa partita non può affievolire il ...

Crollo ponte Morandi, tifosi uniti nel primo derby dopo la tragedia Stracittadina nel ricordo delle 43 vittime. Il governatore Toti: "Genova si riprenderà". Juric: "I liguri sanno uscire dalle situazioni difficili". Giampaolo: "Questa partita non può affievolire il dolore"

Crollo del Morandi - forse errori nei calcoli di installazione del carroponte : Due giorni fa i finanzieri hanno sequestrato il progetto, oltre ad altri documenti e file, nella sede della ditta Weico

Crollo del Morandi - “blitz” della Finanza nella sede della ditta del carroponte : Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Weico, a Bolzano. “Saltato” l’interrogatorio dell’Ad di Autostrade, Castellucci

Crollo ponte Morandi - Autostrade sospende trasporti eccezionali sull'A26 : Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull' autostrada A26, la tratta che da Genova Voltri si dirige verso nord...

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il Crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...