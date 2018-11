Cristina Pensa | ex di Ayrton Senna | dalla Balivo | ' Mi disse | sento che non vivrò a lungo'

Vieni da me - Cristina Pensa : ‘Ayrton Senna sapeva che sarebbe morto giovane’ : “Ho bisogno di parlarti, ho un brutto presentimento, sento che non vivrò a lungo”. È la confessione che il pilota Ayrton Senna fece a Cristina Pensa, la sua ex compagna di allora. Una premonizione a tutti gli effetti che purtroppo si è rivelata vera. A svelare questo aneddoto è la stessa Pensa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di mercoledì 28 novembre. Cristina e Ayrton sono stati legati per due anni: ...