Così la scuola sta uccidendo le fiabe

Pipì in classe e minacce di morte. Così i bulli terrorizzavano la scuola : Firenze, 25 novembre 2018 - Avrebbero anche fatto Pipì in una classe, mentre qualcuno riprendeva la bravata con uno smartphone. Un altro dettaglio si aggiunge alla storia dei tre baby bulli ...

Scuola - stipendio insegnanti aumenta di 14 euro/ Ultime notizie - sindacati : "Così non trattiamo col governo" - IlSussidiario.net : Scuola, stipendio insegnanti aumenta di 14 euro: Ultime notizie. sindacati sul piede di guerra: "Così non trattiamo col governo"

Manovra - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...

Scuola - Rete studenti e UDU replicano a ministro Bussetti : ‘La scuola italiana Così congela’ : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. Rete studenti e UDU: ‘ministro Bussetti, così la scuola congela’ Un ministro che pensa di poter liquidare il discorso sull’istruzione pubblica giustificando la mancanza di investimenti con un “mia nonna ...

Qualità delle scuole. Verbania 1° in Piemonte - 9° in Italia nel Rapporto Ecosistema Scuola annuale di Lega Ambiente : Il Rapporto Ecosistema Scuola è stato presentato in apertura del Forum, che si è tenuto oggi a Napoli sul mondo della Scuola, promosso da Legambiente insieme a Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto ...

La 17enne Valeria Cagnina : “Così funziona la mia scuola di robotica” : Non è ancora maggiorenne, ma da quando ha 16 anni gestisce la propria impresa e gira il mondo per parlare di robotica ad aziende e scuole, attraverso corsi di formazione e conferenze. Viene da Alessandria e, dall’età di 11 anni, ha un’incontenibile passione per la robotica, nata al CoderDojo di Milano, che l’ha portata a essere relatrice al Tedx a 14 anni e, qualche mese più tardi, a diventare senior tester al Mit di ...

"VIA I CROCIFISSI DA SCUOLA"/ Ma Così anche Costituzione e Levi Montalcini perdono senso : La Uaar vuole sostituire il crocifisso con la Costituzione o ritratti di personaggi eminenti della nostra storia. Ma cosa è davvero fondativo della nostra convivenza? ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:06:00 GMT)STEFANO CUCCHI/ Quella morte è una vergogna per tutti, ora ci vuole il metodo Bergoglio, di M. MondoPAPA/ Aborto, chi sono i "sicari" di cui parla Francesco?, di F. Pichetto

Guerra civile in Vaticano : Così i preti sfilano alle suore la scuola più antica di Brescia : La Curia e il vescovo Pierantonio Tremolada hanno sottratto alle Orsoline il controllo della più antico istituto privato e del suo patrimonio immobiliare milionario. Una battaglia interna avallata dal cardinale João Braz de Aviz

Così l'autobus ha ucciso il ragazzino che andava a scuola : Luigi è morto a 14 anni nello scontro tra due autobus di linea avvenuto davanti alla stazione di Gazzaniga, nel bergamasco. Dalle registrazioni delle telecamere della stazione dei pullman è stato ...

Bambini di 6 anni a scuola costretti a scrivere lettere d’amore gay/ Video maestre : “Così accettano diversità” : Inghilterra, Bambini di 6 anni a scuola costretti a scrivere lettere d'amore gay e LGBT: Video, le maestre orgogliose, "così accettano le diversità". Un problema di libertà..(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Scuola - 3 euro per i colloqui con i docenti : Così salti la fila : Un ticket da pagare per saltare la fila dei colloqui con i docenti. La singolare notizia arriva dalla Sardegna, per l’esattezza da un istituto comprensivo di Selargius, in provincia di Cagliari, dove si è deciso di far pagare (una tantum) la cifra di 3 euro per i colloqui con i professori. L’idea era nata alla fine dello scorso anno scolastico con l’introduzione di un sistema di prenotazioni online denominato ‘colloqui ...

Milano - Così i residenti hanno fermato il pedofilo che girava vicino a scuola : È finito l'incubo del parco Trotter e della scuola di Via Padova: il pedofilo seriale che si aggirava nella zona è stato arrestato. A renderlo noto è il presidente del Municipio 2 di Milano, Samuele Piscina: "Grazie a una segnalazione che ci è giunta dai cittadini del parco Trotter e al tempestivo intervento della Polizia di Stato, ieri pomeriggio siamo riusciti a far arrestare Giovanni V., pedofilo seriale che si aggirava frequentemente ...