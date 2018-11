Così la Lega cerca 900 milioni per il metrò «Lilla» a Monza

Lega - Così Salvini ha graziato i Bossi : querela “ad personam” per i reati contestati solo all’ex tesoriere Belsito : “Va valutata, comprendiamo le esigenze giornalistiche, ma dateci il tempo di studiare”. Maria Pia Gualteri è il sostituto pg di Milano che dovrà sostenere l’accusa alla riapertura del processo d’appello, il 14 gennaio 2019, contro Umberto e Renzo Bossi, e l’ex tesoriere Francesco Belsito per l’affaire The Family. Quella che dovrà valutare è la lunga lista di appropriazioni indebite che vengono contestate a ...

Salvini querela solo Belsito - e non i Bossi - . Così consegna ai giudici la vecchia Lega : Milano - Matteo Salvini ha detto stop. E all'indomani della sentenza d'appello di Genova che ha confermato la confisca alla Lega di 49 milioni di euro, è passato all'attacco sul fronte Milano, ...

Spese pazze della Lega - Così Matteo Salvini prova a salvare Umberto Bossi dal processo : Alla fine Matteo Salvini e la Lega hanno optato per il salvataggio sia politico sia (potenzialmente) giudiziario. E hanno presentato querela a Milano, dove si dovrebbe celebrare il processo d’appello sulle Spese con soldi pubblici per la family di Umberto Bossi, soltanto nei confronti dell’ex cassiere Francesco Belsito e non del senatùr. Entrambi, ...

Manovra - Così la Lega fa saltare il reddito di cittadinanza : Uno spostamento che potrebbe consentire al ministro dell' Economia, Giovanni Tria, di rifare i conti della Manovra in modo da renderla meno indigesta agli europapaveri di Bruxelles. Messa così, l' ...

Tasse sugli immobili - Così la Lega vuole riunificare l'Imu e la Tasi : Imu e Tasi in un'unica imposta. L'ipotesi di una «nuova Imu» onnicomprensiva emerge tra gli emendamenti della maggioranza alla manovra. L'obiettivo del «testo unico dell'Imu», 13 articoli racchiusi in ...

Melegatti - il lievito madre di 124 anni “tenuto in vita” da due dipendenti : Così riparte la produzione : La Melegatti, storica e antica casa produttrice veronese di prodotti da forno, ritorna alla produzione grazie a una cordata italiana che ha permesso a 35 dipendenti di tornare al lavoro giusto in tempo per sfornare i tradizionali pandori di Natale. Ma se i dolci della Melegatti potranno tornare presto sugli scaffali dei supermercati è merito anche di Davide Stupazzoni e Matteo Peraro: due dipendenti che, senza percepire stipendio, in tutti ...

Reddito di cittadinanza - no ai centri per l’impiego : Così la Lega «riscrive» il progetto M5S : Nella trattativa per la messa a punto del nuovo strumento di politica attiva e di lotta alla povertà, la Lega lancia la proposta di erogare il Reddito di cittadinanza direttamente all’azienda che si occuperà di formare e riqualificare il beneficiario finale del sussidio...

Lega Pro - Ghirelli duro sui fatti di Potenza-Matera : “Inaccettabile rovinare una festa Così” : “È inaccettabile rovinare una festa dello sport con migliaia di tifosi e tante famiglie sugli spalti“: sono le prime parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dopo aver appreso che dopo il derby tra Potenza e Matera sono stati distrutti i servizi igienici, divelte le porte e imbrattati i muri. Il numero uno della terza serie ha poi continuato: “Non è accettabile che l’immagine di una partita, di un ...

Forza Italia - il retroscena : in soccorso della Lega sulla prescrizione - Così affondano il M5s : sulla prescrizione - ma anche sul finanziamento ai partiti - Forza Italia potrebbe tendere la mano alla Lega e affondare così il Movimento 5 stelle . Lo scontro più duro tra Matteo Salvini e Luigi Di ...

Il piano di Lega e M5S : Così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti : Palazzo Chigi ha già presentato un emendamento per creare un'unica società con Open Fiber sotto il controllo dello Stato. Di Maio dovrà scegliere un nuovo commissario per Alitalia, sindacati in ...

Il piano di Lega e M5S : Così la nuova Tim renderà più facile le nozze delle Reti : C’è un emendamento depositato due giorni fa dal governo per riportare in mano allo Stato la rete dei cavi per internet e oggi dovrebbe essere nominato come nuovo amministratore deLegato di Tim Luigi Gubitosi. Un binomio del tutto casuale, dato che i due fatti non sono colLegati tra loro, ma che potrebbe aprire una nuova fase per Telecom e dotare il...

"Ora giù le mani da Leonardo da Vinci". Così la Lega stoppa la Francia e il Louvre : Il nuovo capitolo della guerra tra Italia e Francia ha a che fare con l'arte. Già, perché ora il governo italiano si rifiuta di prestare al Louvre le opere di Leonardo da Vinci per la mostra - fissata ...

Mezzogiorno - Così la Lega dimezza le distanze dai cinquestelle : Se si votasse domani la Lega, stando a un sondaggio di Swg, nel Mezzogiorno raccoglierebbe il 20 per cento dei voti. Alle scorse elezioni aveva l'8,4%. Secondo il politologo Roberto D'Alimonte, per ...

Ddl anticorruzione - Lega : "Così non va" : Tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sul ddl anticorruzione , attualmente al vaglio delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. A scatenare l'ira del Carroccio è stato il ...