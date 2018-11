Così il decreto sicurezza è diventato soprattutto un decreto immigrazione

Decreto sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

Nasce la fronda 5stelle anti Salvini : Così il decreto sicurezza spacca il Movimento : Dopo le tensioni al Senato che hanno visto 5 esponenti del Movimento 5 stelle non votare la fiducia al decreto sicurezza e...

Decreto Sicurezza al Senato - Salvini lo blinda dalle fibrillazioni M5S : "Lo voteremo Così com'è" : Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, "lo voteremo così com'è". A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l'articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione "speciale" dallo Stato italiano e stabilisce per quanto tempo gli immigrati ne avranno diritto. "Non a caso ...

De Falco e Nugnes (M5s) dicono che Così non voteranno il decreto sicurezza di Salvini : "Così il decreto non lo votiamo". I senatori M5s, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, non hanno dubbi: confermano la loro contrarietà al decreto sicurezza e annunciano che senza modifiche non voteranno a favore del decreto che si trova all'esame del Senato. In un video pubblicato su Il Fatto Quotidiano, i due senatori spiegano di non avere alcuna intenzione di ritirare gli emendamenti presentati, così come ...

Caso condono - Salvini : 'Stavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - Così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Decreto fiscale - Così la spaccatura nel governo fa impennare lo spread più di Bruxelles : Le banche sono tornate nuovamente nella bufera per effetto del rialzo dello spread, ma a fare salire il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non è tanto (o soltanto) la lettera di Bruxelles, in buona parte già scontata nei prezzi, quanto piuttosto la novità politica della giornata di ieri: il primo, vero, litigio tra le due forze al governo. E qui occorre fare un passo indietro per capire due cose. La prima è che lo ...

Salvini : «Non c'è nessuna crisi ma il decreto resta Così» : «Non posso passare il tempo nei consigli dei ministri. Anche perché i consigli dei ministri li rispetto, quello che viene stabilito lì dentro per me vale, se per gli altri invece...

Dl fisco - Salvini : "Il decreto resta Così com'è" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Dl Fisco - Salvini gela M5s : 'No nuovo Cdm - il decreto resta Così' : Garavaglia: "Non sono io la manina" - Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, parlando del caos sul dl fiscale ha negato di non essere lui la "manina". "Tutti - ha spiegato - ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta Così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

LEGA SMENTISCE DI MAIO SULLA ‘MANINA’ DEL DECRETO FISCALE/ Salvini : “nessun CdM - testo rimane Così” : Di MAIO "DECRETO FISCALE truccato". Ultime notizie, il popolo M5s non gli crede “Ci ha traditi”. E' bufera nel governo dopo le gravi accuse del ministro del lavoro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:40:00 GMT)