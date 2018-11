Cortina | il sogno olimpico e le luci di Disano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La Regina della Dolomiti torna protagonista sulla scena mondiale degli sport invernali. La candidatura, in binomio con Milano, per le Olimpiadi Invernali 2026 fa sognare, evocando i fasti dell’Olimpiade del 1956, che lanciò la località ampezzana nel gotha internazionale delle mete turistiche di montagna.In attesa del verdetto del Comitatod’Ampezzo è già la località designata per i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021. Undici giorni di gare, con la partecipazione di 600 atleti da 70 nazioni.Nella presentazione dell’evento, Alessandro Benetton, presidente di Fondazione2021 ha dichiarato che è in programma la creazione di nuove piste e l’ampliamento di quelle esistenti. Nei quattro anni che mancano all’appuntamento con i Mondiali il capoluogo ampezzano ospiterà complessivamente 28 gare internazionali di sci. Un fitto calendario di appuntamenti sportivi ...