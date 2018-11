Copa Libertadores | il Boca Juniors risponde al River | “attaccati in maniera codarda con

Copa Libertadores - il presidente del River attacca il Boca : “è evidente che non vogliono giocare - adesso basta” : River Plate, il presidente Rodolfo D’Onofrio passa all’attacco puntando il dito contro il ‘collega’ Angelici del Boca Juniors “Che il Boca non voglia giocare è evidente ormai, al presidente Angelici dico che è arrivato il momento di smetterla. Non ha mantenuto la parola. Tutto il mondo ci sta seguendo, ed è arrivato il momento di finirla con questa vergogna, con le scartoffie. Il sapore di questa Coppa non è ...

Copa Libertadores - il presidente del River al Boca : 'Giocate la finale' : 'Non è la fine del mondo se si perde, nessuno deve lasciare il Paese in caso di sconfitta -prosegue D'Onofrio in conferenza stampa-. Non siamo responsabili di quello che hanno fatto quei 50 criminali ...

Copa Libertadores - Doha favorita per ospitare River-Boca : Dopo la Supercoppa italiana del 2016 tra Milan e Juventus , il Khalifa International Stadium di Doha potrebbe ospitare un'altra grande classica. Sì, proprio la finale di Copa Libertadores che si ...

Copa Libertadores - River-Boca : Medellìn si offre per ospitare la gara : Copa Libertadores, continua la ricerca della Conmebol della location giusta per disputare la finale di ritorno River-Boca Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha offerto la possibilità che la sua città sia la sede della gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. “Offriamo Medellín come scenario del calcio in pace”, ha scritto su Twitter il sindaco della città colombiana. La ...

Copa Libertadores - River-Boca si giocherà il 9 dicembre ad Asuncion in Paraguay : Si dovrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Copa Libertadores River-Boca. La decisione non è ufficiale, anche perché mancano gli ok di River e Boca, ma è l’ipotesi che la Conmebol, l’equivalente sudamericana della UEFA, sta studiando dopo la riunione di questa mattina che avrebbe dovuto portare alla […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca si giocherà il 9 ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Copa Libertadores – Maradona non ha dubbi - l’appello al Conmebol : “date il successo al Boca” : Maradona interviene dopo sospensione della sfida di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: l’appello dell’ex calciatore Diego Armando Maradona ha esortato l’organo di governo del calcio sudamericano il Conmebol ad assegnare la Coppa Libertadores al Boca Juniors dopo la sospensione della gara di ritorno a causa degli hooligan del River Plate. La partita tra i due club argentini, originariamente previsto per ...