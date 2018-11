Copa Libertadores | Doha favorita per ospitare River-Boca

Lo sfogo di un tifoso del River Plate : "Ci avete ucciso il calcio - la Copa Libertadores mettetevela nel c..." : Per lui è stata una " cronaca di una morte annunciata ", parafrasando un altro Gabriel simbolo del Sud America, García Márquez : "Io mi arrendo, sono esausto, non ce la faccio più. Questo Paese è una ...

Lo sfogo di un tifoso del River Plate : "Ci hanno ucciso il calcio - la Copa Libertadores mettetevela nel c..." : Per lui è stata una " cronaca di una morte annunciata ", parafrasando un altro Gabriel simbolo del Sud America, García Márquez : "Io mi arrendo, sono esausto, non ce la faccio più. Questo Paese è una ...

Copa Libertadores - River-Boca : Medellìn si offre per ospitare la gara : Copa Libertadores, continua la ricerca della Conmebol della location giusta per disputare la finale di ritorno River-Boca Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha offerto la possibilità che la sua città sia la sede della gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. “Offriamo Medellín come scenario del calcio in pace”, ha scritto su Twitter il sindaco della città colombiana. La ...

Copa Libertadores - River-Boca si giocherà il 9 dicembre ad Asuncion in Paraguay : Si dovrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Copa Libertadores River-Boca. La decisione non è ufficiale, anche perché mancano gli ok di River e Boca, ma è l’ipotesi che la Conmebol, l’equivalente sudamericana della UEFA, sta studiando dopo la riunione di questa mattina che avrebbe dovuto portare alla […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca si giocherà il 9 ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Copa Libertadores – Maradona non ha dubbi - l’appello al Conmebol : “date il successo al Boca” : Maradona interviene dopo sospensione della sfida di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: l’appello dell’ex calciatore Diego Armando Maradona ha esortato l’organo di governo del calcio sudamericano il Conmebol ad assegnare la Coppa Libertadores al Boca Juniors dopo la sospensione della gara di ritorno a causa degli hooligan del River Plate. La partita tra i due club argentini, originariamente previsto per ...

Finale Copa Libertadores 2018 : il River Plate indagato per l’assalto al pullman del Boca Juniors : Tra rivelazioni e quasi inquietudine il lungo post di quel che non è stata la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si arricchisce di nuovi elementi. Le ultime notizie che arrivano riguardano l’apertura di un procedimento disciplinare da parte della Confederazione calcistica del Sud America (CONMEBOL) nei confronti del River, indagato per verificare eventuali responsabilità dopo l’assalto al ...

Calcio - Pablo Perez sulla Finale di Copa Libertadores 2018 : “Se avessimo vinto ci avrebbero uccisi. Il medico non mi è mai venuto a vedere” : Quello che avrebbe dovuto essere una festa di tifo e passione si sta trasformando in qualcosa che con il Calcio non c’entra nulla. Ci riferiamo alla Finale di ritorno di Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate. L’assalto dei tifosi del River al pullman della squadra avversario, prossimo al Monumental, ha rappresentato una delle pagine più nere del “Pallone”. E in attesa di sapere se e quando questo match ...

Copa Libertadores - River-Boca : si dimette il capo della sicurezza di Buenos Aires : Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors continua a far molto discutere dopo gli scontri che hanno portato al rinvio della finale di ritorno Il brutto episodio dell’assalto al pullman del Boca Juniors mentre si dirigeva sabato scorso allo stadio Monumental per disputare la finalissima di Copa Libertadores contro i cugini del River Plate, con il conseguente rinvio della partita, ha portato alle dimissioni di Martin Ocampo, ministro ...

Copa Libertadores - River-Boca farà la storia : oggi la decisione sulla data : Forse non se ne stanno rendendo conto, o forse si: ma i giocatori di Boca Juniors e River Plate stanno scrivendo già un pezzo di storia del calcio sudamericano e mondiale. La storia di un libro che si concluderà questa sera, alle ore 21 italiane, al Monunmental di Buenos Aires. Qualche anno fa la rivista The […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca farà la storia: oggi la decisione sulla data proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Copa Libertadores - Zanetti : “Ancora una volta ha vinto la violenza” : Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, parla della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors rinviata dopo i gravi episodi di violenza prima del match in programma sabato scorso a Buenos Aires con l’assalto di un gruppo di tifosi al pullman del Boca e la successiva decisione del Conmebol di […] L'articolo Copa Libertadores, Zanetti: “Ancora una volta ha vinto la violenza” proviene da ...