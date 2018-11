Conte | La stabilità sociale vale di più di quella finanziaria | Dombrovskis

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "Io non cerco alibi, ma non li darò". Parla così Giuseppea proposito della bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea e dei delle mosse future del governo italiano. In un colloquio con il Corriere della Sera insiste sulle riforme pensate dal governo gialloverde. Saranno attuate, il presidente del Consiglio ne è convinto:Ho detto alla Commissione europea 'Aiutateci' ma le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene. E se sarà possibile recuperare dei soldi lo faremo, possibilmente destinandoli agli investimenti.Non sembra inconsapevole dei rischi di fare una manovra che porta il rapporto deficit/Pil al 2,4%, ma al commissario Pierre Moscovici, che insisteva sui pericoli di far lievitare il debito pubblico ha risposto:Pierre guarda che in società complesse come le nostre la ...