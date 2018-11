Conte come Monti | ' io sono salito in politica | non sceso'

Ventimiglia : 'Soros not welcome' - Casapund Contesta i finanziatori del restyling ai giardini 'Tommaso Reggio' : 'Soros not welcome': questo il testo dello striscione esposto nella notte, nei pressi dei giardini 'Tommaso Reggio' di via Vittorio Veneto a Ventimiglia, dai militanti locali di CasaPound Imperia. '...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si acContenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

Antonio Conte : "Il Real? Uno come me non sale su un treno in corsa. La Juve ora è imbattibile" : L'ex ct aspetta una nuova panchina: 'Ma allenare non mi manca' Intervista Non ha vinto, ma nei corridoi di Coverciano, casa azzurri, le foto di Antonio Conte e dei suoi ragazzi impreziosiscono le ...

Concorso scuola infanzia e primaria : ecco come si Conteggiano i 2 anni di servizio : La pubblicazione del bando di Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria ha dato ufficialmente il via alla selezione che vuole essere la risposta del Governo alla sentenza della Consiglio di Stato che ha estromesso i diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. Potranno partecipare, infatti, come ormai saprete, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e i laureati in Scienze ...

Giuseppe Conte - il retroscena horror : 'Sapete che cos'è lui?' - come umiliano il premier dentro la Lega : La frenata di Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza è solo l'ultima mina che il premier Giuseppe Conte è chiamato a disinnescare in queste settimane. Tra M5s e Lega i rapporti sono tesi, non ...

Maltempo : Zaia - nell'agordino devastante come un terremoto - ho scritto al premier Conte : Belluno, 31 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto un giro nelle aree non raggiungibili, siamo andati nell'agordino e nel Feltrino e poi andremo nel comelico ma l'immagine è di devastazione. Ho presentato al premier Conte la situazione pesante del Veneto con un dossier documentale e fotografico, chiedo ai med

Biglietti per la finale di X Factor 2018 con Swatch e Old Wild West : come vincerli con i Contest attivi : X Factor 12 ha avuto ufficialmente il via con il primo Live Show in diretta la scorsa settimana. Per giovedì 1 novembre è in programma il secondo Live Show che sottoporrà gli ormai 11 concorrenti rimasti in gara a nuove sfide e nuove esibizioni dinanzi alla giuria per conquistare un posto in vista della finale di dicembre. I Biglietti per la finale di X Factor 2018, in programma al Mediolanum Forum di Assago per il 13 dicembre prossimo, non ...

Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album - un Contenitore di vita grande come un oceano : Marco Mengoni annuncia il titolo del nuovo album: è Atlantico il nuovo progetto discografico di inediti del cantante di Ronciglione atteso per il mese di novembre. Atlantico verrà rilasciato il prossimo 30 novembre con Sony Music, anticipato dai singoli Voglio e Buona vita. Dopo l'ascolto dei primi due brani estratti dal disco e dopo l'annuncio delle date del tour italiano nei palazzetti dello sport, Marco Mengoni ha comunicato il titolo del ...

Real Madrid - Lopetegui al capolinea dopo il ko nel Clasico : Antonio Conte scelto come sostituto : L’allenatore italiano potrebbe essere il sostituto di Lopetegui, ormai verso l’esonero dopo il ko nel Clasico contro il Barcellona L’avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è ormai al capolinea, la sconfitta contro il Barcellona nel Clasico ha fatto calare il sipario sull’ex ct spagnolo, soprattutto per le dimensioni del ko. AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO L’ufficialità dovrebbe arrivare nella ...

Come funziona - giustamente - il condono fiscale sul Contenzioso : L'articolo del commercialista Giuliano Mandolesi sulla scontistica stabilita per la definizione delle liti fiscali pendenti Non vi è condono che non abbia suscitato il giusto e corretto dibattito ...

MotoGp - Iannone mastica amaro in Australia : 'le giornate come oggi pesano - ma posso essere Contento' : ... il pilota Suzuki non nasconde la sua delusione a Phillip Island E' Marc Marquez il poleman del Gp d'Australia: lo spagnolo, campione del mondo 2018, ha conquistato la pole position sul circuito di ...

Di Marzio : 'Conte-Milan? Ecco come stanno le cose' : Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24 , ha spiegato: ' Secondo me è nel momento migliore per andare al Real, verrebbe visto come l'uomo in grado di invertire la rotta e salvare la stagione. ...

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...