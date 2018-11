Conte alla Ue | all' Italia serve aiuto ma le riforme si fanno

Cagliari e Torino si ac Conte ntano del pari : finisce 0-0 alla Sardegna Arena : finisce con uno scialbo 0-0 il Monday night tra il Cagliari di Rolando Maran e il Torino di Walter Mazzarri, anche se oggi in panchina c'era il suo vice Frustalupi per il malore occorso nei giorni ...

Conte a sorpresa alla Sapienza per il compleanno di Alpa : Roma, 26 nov., askanews, - Un convegno per il 71esimo compleanno di Guido Alpa alla Sapienza di Roma dove, imprevisto, è arrivato il premier Giuseppe Conte . alla Facoltà di Giurisprudenza, aula ...

Davide Hale : "Tra Conte e Trump c'è chimica. Il Tap? Sul gas l'Europa non può dipendere dalla Russia" : Le relazioni diplomatiche tra Italia e Usa vanno a gonfie vele. Lo testimoniano i fatti e lo sottolinea David Hale , l'inviato della diplomazia Usa a Roma. In un'intervista al Corriere della Sera ha elencato i fronti condivisi dall'Italia e dagli Stati Uniti e spiegato che tra Donald Trump e Giuseppe Conte c'è una grande intesa.Sono andati molto d'accordo, c'è chimica tra loro, e ha portato a parecchi risultati"Tra Italia e Usa ...

Conte alla cena con Juncker : «Non litighiamo - siamo amici» : Il negoziato in realtà parte in salita: Conte porta in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%. La Commissione invece chiede una riduzione del disavanzo...