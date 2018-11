Concorsi pubblici, la rassegna della GU del 28/11

newsinforma

: Concorsi pubblici, 140mila idonei di nuovo a rischio scadenza. Governo valuta proroga, i comitati: “Cambiare i vinc… - fattoquotidiano : Concorsi pubblici, 140mila idonei di nuovo a rischio scadenza. Governo valuta proroga, i comitati: “Cambiare i vinc… - cristia47663762 : RT @GRACE882883: Perché fare nuovi concorsi in quanto gli idonei di concorsi pubblici ci sono già Prima #prorogagraduatorie e #assunzioni #… - clamelons : Magari stabilizzare 400 esperti e precari che da anni lavorano per il ministero? Capisco che funziona meglio “giova… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ladeipubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale –ed Esami n. 92 del 20.11.2018 e n. 93 del 23.11.2018. Enti locali, Amministrazioni centrali, Entistatali, Università ed altri Istituti di Istruzione, Aziende Sanitarie e altre Istituzioni sanitarie, altri Enti.Cliccando direttamente sui link si potrà consultare il testo completo.Ladei: ENTI LOCALI CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIACONCORSO (scad. 20 dicembre 2018)Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavorodurata di due anni, di coordinatore economico finanziario, categoria D1, da assegnare al servizio finanziario. (18E11791)CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIACONCORSO (scad. 20 dicembre 2018)Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione e lavorodurata ...