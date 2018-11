Come sono andate | alla fine | le elezioni di metà mandato

Conte Come Monti : 'io sono salito in politica - non sceso' : Roma, 28 nov., askanews, - 'Io non sono sceso in politica, come ultimamente disse qualcuno di sé. Io in politica sono salito, e ne sono consapevole. Perché ritengo la politica un'arte nobile, se messa al servizio del Paese'. Lo ha affermato, fra l'altro, il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con il ...

Pieraccioni : "Sono un 50enne sfortunato in amore - ormai la fidanzata la cerco con la scadenza : Come le mozzarelle" : Leonardo Pieraccioni torna al cinema e presenta a Domenica In "Se son rose", il suo nuovo film in uscita il 29 novembre che parla di un uomo cinquantenne alle prese con il suo passato amoroso."È la storia di una ragazzina di 15 anni che chiede al padre come mai non ha funzionato con le sue ex fidanzate. Lui sostiene che se tornasse indietro le saprebbe amare. E la ragazzina si fa dare tutti i nomi delle sue ex dalla nonna e manda loro lo ...

Tiziano Renzi : "Io non sono Come lui" : Aggiungo che sono agli antipodi dall'esperienza politica missina. L'ultima cosa che voglio è vedere il mio nome accostato a personaggi che non conosco ma che da quel che vedo hanno un'idea di lavoro ...

Vialli : «Sono malato - non so Come finirà la mia partita» : L’intervista al Corriere della Sera Gianluca Vialli torna a parlare di sé, in una lunga intervista al Corriere della Sera. La parte più significativa delle sue dichiarazioni riguarda il suo stato di salute: Vialli è malato, ha il cancro e ne parla apertamente. Queste le sue parole: «Del cancro fatto volentieri a meno. Ma non è stato possibile. E allora l’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e ...

“Ecco Come sono costretto a vivere”. Ricordate Rudi dei Cesaroni? Addio successo. “Ho chiesto aiuto a Claudio Amendola - ma niente”. Cosa gli succede : Lo ricorderete, anche se è cresciuto parecchio, nella fortunata serie tv i Cesaroni. Lui, all’anagrafe Niccolò Centioni, interpretava ‘Rudi’, ragazzo introverso e dal carattere schivo. Ora, Niccolò, è tornato in tv dopo anni di assenza. Lo ha fatto da ospite nel salotto televisivo di Domenica Live, intervistato da Barbara d’Urso con cui ha ripercorso la sua esperienza televisiva raccontando la sua vita che prosegue a Londra dove vive insieme al ...

La Juventus Come il Real di Zidane : in campo sono tutti capitani : Mario Mandzukic è l'ultimo di una serie impressionante. L'attaccante croato contro la SPAL ha segnato una rete che non dimenticherà mai, la prima con la fascia da capitano della Juventus al braccio: "...

River-Boca - imposta la chiusura del “Monumental” ma i Millonarios possono riaprirlo : ecco Come : L’aggressione di ieri nei confronti del pullman del Boca Juniors da parte dei tifosi del River Plate, oltre agli scontri tra tifosi e forze dell’ordine, ha suggerito all’Agenzia Governativa di Controllo di chiudere il “Monumental” per “eccesso di capacità e blocco delle uscite di emergenza“. Ciò, però, non garantisce l’ufficialità in merito alla disputa della partita a porte chiuse in quanto ...

Red Dead Redemption 2 : ecco Come sono stati realizzati i migliori cavalli mai visti in un videogioco : Red Dead Redemption 2 è indubbiamente una delle maggiori espressioni della cultura videoludica del nostro periodo storico, e delle oltre 50 ore di gioco necessarie per portare a termine solo la campagna principale, gran parte di essere le trascorreremo in sella al nostro fidato cavallo, compagno imprescindibile di ogni nostra scorribanda.come riporta Theguardian Rockstar e i suoi artisti hanno svolto un lavoro egregio nella rappresentazione di ...

Come sono nate le teorie del complotto sull’assassinio di Kennedy? : (Foto: Lazy Banksy/Tumblr) Il 22 novembre 1963 John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato, e questo è l’unico fatto su cui sono tutti d’accordo. L’anno scorso, in occasione della declassificazione di alcuni documenti sul caso, un sondaggio di Fivethirthyeight ha rivelato che il 61% degli americani è ancora convinto che quell’assassinio fosse parte di un complotto. Negli anni, altri sondaggi hanno restituito ...

Giornata contro la violenza sulle donne : Paolo Crepet ci spiega chi sono i violenti - Come reagire e il ruolo fondamentale delle madri : Pensi al mondo del blues. Quasi tutte le grandi cantanti di questo genere musicale, da Billy Holiday ad Aretha Franklin, fino a Tina Turner e Whitney Houston , sono state annichilite dalla violenza ...

Inquinamento atmosferico : quali sono i rischi per la salute e Come difendersi? [INFOGRAFICA] : L’Inquinamento atmosferico, che soprattutto durante i mesi invernali si fa più intenso, provoca al nostro fisico diverse problematiche: alla pelle, causando invecchiamento precoce e reazioni allergiche; all’apparato respiratorio, in quanto le sostanze presenti nello smog agiscono come irritanti; al cuore e all’apparato circolatorio come diretta conseguenza del danno respiratorio. Da qui l’idea di Nivea di sviluppare l’infografica ...

Reddito di cittadinanza - arrivano sito e tessere : Come funziona e per chi sono : «Il Reddito di cittadinanza è il più grande investimento sul capitale umano in Italia. Prenderemo delle persone che oggi hanno difficoltà a trovare un lavoro, a trovare un Reddito, e gli diremo: c’è un sito internet che sarà pronto l’anno prossimo, ti identifichi con l’identità digitale e compili la tua scheda: se hai i requisiti riceverai una tessera a casa e una serie di impegni da prendere. Abbiamo già dato mandato di ...

Aguero - capelli bianchi Come Ravanelli : 'L'ho fatto per una scommessa con mio fratello - ma sono più bello io' : Un attaccante di platino. E non solo per i valori tecnici e per i numeri registrati sul campo, con 210 reti in 307 partite giocate con il Manchester City dal 2012 ad oggi. Nel derby giocato e vinto ...