Colette film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: Scusate devo vedere troppi film in questi giorni. BOHEMIAN RHAPSODY. MARY POPPINS RETURN. COLETTE. BASTA NON HO SOLDI STOPPATEVI - Lanapaulschett : Scusate devo vedere troppi film in questi giorni. BOHEMIAN RHAPSODY. MARY POPPINS RETURN. COLETTE. BASTA NON HO SOLDI STOPPATEVI - Cinetvlandia : Speciale sui film più attesi in arrivo al cinema a dicembre e a #Natale #filminsala #filmcinema… - MarcoDeiana1979 : RT @WeCinema: #KeiraKnightley è #Colette nel biopic su Sidonie-Gabrielle Colette, diretto da #WashWestmoreland. Il film è un ritratto dell'… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 6 dicembre 2018. La pellicola diretta da Wash Westmoreland ha come protagonisti Keira Knightley, Eleanor Tomlinson. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Wash Westmoreland: Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Denise Gough, Robert Pugh, Ray Panthaki, Mate’ Haumann DURATA: 111 Minutial: trama Nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese,arriva nella Parigi di fine Ottocento dopo aver sposato Willy, un ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta a scrivere dal marito, ...