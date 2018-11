Coldiretti | dl sicurezza | scongiurata burocrazia per oltre 700mila aziende agricole

meteoweb.eu

: Dl sicurezza, Coldiretti: il positivo via libera all’esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazion… - coldiretti : Dl sicurezza, Coldiretti: il positivo via libera all’esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazion… - AndreAidala : #OlioExtravergineDOliva promosso a 'Farmaco' negli USA per le sue proprietà benefiche. - v_senigallia : Coldiretti sul sequestro di pesce: 'Tracciabilità e controlli, tutelare l'etica e la sicurezza alimentare'… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) “Il positivo via libera all’esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia per le domande di fondi europei inferiori ai 25mila euro evita il rischio di un blocco dei pagamenti che avrebbe colpitosettecentomila“: ad annunciarlo è ladopo il voto alla Camera del Decretoche, tra gli altri provvedimenti, ha disposto “la proroga a tutto il 2019 della possibilità per gli agricoltori di non dover produrre i certificati antimafia. Si tratta di una misura importante che va nella direzione della sburocratizzazione richiesta dae che Governo e Parlamento hanno ora accolto. Senza il “decreto”, e la successiva legge di conversione – spiega-, dal 1° gennaio 2019 sarebbe scattato l’obbligo di presentazione della documentazione antimafia per le domande di aiuto di importo ...