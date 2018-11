Clima | Commissione UE | verso economia a impatto zero entro il 2050

meteoweb.eu

: RT @sabrybergamini: Commissione #Ue: #Europa a impatto climatico zero entro il 2050 #clima #climatechange #cop24 - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Commissione #Ue: #Europa a impatto climatico zero entro il 2050 #clima #climatechange #cop24 - europedirectter : Il Presidente della #Commissione @JunckerEU e il Presidente del Consiglio europeo #Tusk ????parteciperanno al vertice… - sabrybergamini : Commissione #Ue: #Europa a impatto climatico zero entro il 2050 #clima #climatechange #cop24 -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Laeuropea ha adottato oggi una visione strategica di lungo termine per un’prospera, moderna, competitiva e aticoil– Un pianeta pulito per tutti.La strategia evidenzia come l’Europa possa avere un ruolo guida per conseguire untico, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, coinvolgendo i cittadini e armonizzando gli interventi in settori fondamentali, quali la politica industriale, la finanza o la ricerca — garantendo nel contempo equità sociale per una transizione giusta.Il vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: “Non è possibile vivere in sicurezza su un pianeta in cui ilè fuori controllo. Ma ciò non significa che per ridurre le emissioni dovremo ridurre anche il livello di vita degli europei. Negli ultimi anni ...