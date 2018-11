Clima | BEI | per gli italiani la lotta ai cambiamenti non aiuta l’economia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) E’ stato pubblicato oggi un sondaggio suldalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in collaborazione con YouGov, società internazionale di analisi dell’opinione pubblica, che analizza come i cittadini percepiscono itici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. E’ emerso che solo il 26% degliconsidera che le misure da attuare per contrastare itici possano incidere positivamente sulla crescita economica e l’occupazione, rispetto alla media dell’UE del 21%. Il 54% deglipensa che risentirà personalmente, a livello finanziario, a causa deitici e delle misure per contrastarli (con maggiori spese assicurative, costi energetici, tasse, ecc.) e ad essere più preoccupati sono i concittadini con reddito alto: il 46% di quelli con un reddito familiare annuale lordo ...